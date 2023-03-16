Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri propaganda dönemine ilişkin usul ve esaslar Resmi Gazete’de

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri propaganda döneminde uyulması gereken usul ve esaslara ilişkin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri propaganda dönemine ilişkin usul ve esaslar Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanı seçiminde propaganda dönemi 31 Mart Cuma, milletvekili seçimleri için propaganda dönemi ise 18 Mart Cumartesi günü başlayacak.

Mabetlerde, üniversitelerde, kamu bina ve tesislerinde propaganda yasak

Seçim zamanında genel yollar üzerinde, mabetlerde, kamu hizmeti görülen bina ve tesisler ile ilçe seçim kurullarınca gösterileceklerden başka meydanlarda toplu olarak sözlü propaganda yapılması yasak olacak. Fakültelerin, öğrenci yurtlarının, teknik ve idari birimlerin bulunduğu etrafı kapalı ve giriş çıkışların kontrollü yapıldığı üniversitelerin kampüslerindeki tüm açık ve kapalı alanların öğrenciler ve personel tarafından ortak alan olarak tamamen kamu hizmeti için kullanılmasından dolayı bu alanlarda seçim propagandası ve seçim toplantısı yapılamayacak.

Vatandaşların e-posta adreslerine ve telefonlarına propaganda mesajı veya videosu göndermek yasak

Vatandaşların elektronik posta adreslerine, taşınabilir ya da sabit telefonlarına görüntülü, sesli veya yazılı mesaj göndermek suretiyle propaganda yapılaması yasak olacak. Ancak siyasi partiler kendi üyelerine sesli, görüntülü veya yazılı mesajları her zaman gönderebilecek.

Açık yerlerde güneşin batmasını müteakip ikinci saatin sonuna kadar hoparlörle propaganda yapmak serbest

Halkın huzur ve rahatını bozmamak ve açık yerlerde güneşin batmasını müteakip ikinci saatin sonuna kadar hoparlörle propaganda yapmak serbest olacak. Ancak başka bir parti veya aday adına açık ya da kapalı yer toplantısı yapılan saatlerde bu toplantının yapıldığı yer ve binalardan işitilecek ve bu toplantıları rahatsız edecek biçimde hoparlörle propaganda yapılamayacak. Ayrıca siyasi partiler istemeleri halinde ilçe seçim kurulunun düzenleyeceği programa göre varsa belediye hoparlörlerinden bedeli karşılığında eşit suretle faydalanabilecek.

Milletvekilleri, bakanlar ve cumhurbaşkanı adayları resmi hizmete tahsis edilen vasıtaları kullanamayacak

Yurt içinde yapılacak seçim propaganda gezilerine bakanlarla, milletvekillerinin makam otomobilleri ve resmi hizmete tahsis edilen vasıtalarla katılamayacak. Bu maksatla yapılacak gezilerde, protokol icabı olan karşılamalar ve uğurlamalar ile törenler yapılamayacak ve resmi ziyafet verilemeyecek. Ayrıca bakanlar ile aday olması durumunda görevde bulunan cumhurbaşkanının da seçimle ilgili çalışmalarında ve konuşmalarında söz konusu durum geçerli olacak.