Cumhurbaşkanı Erdoğan’a dünya liderlerinden tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha seçimin galibi oldu. Dünya liderlerinden tebrik telefonları peş peşe geldi. Erdoğan’a ilk tebrik mesajı Katar Emiri al Thani, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve Macaristan Başbakanı Orban’dan geldi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti. Aliyev, telefon görüşmesinde, Türk halkının Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güvenini bir kez daha ortaya koyduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin yeni dönemde de çok güçlü bir atılım içinde olacağına inandığını ifade etti.

Bir tebrik telefonu da Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’den geldi.

Mirziyoyev, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise gönderdiği mesajda, "Sevgili dostum Rusya Türkiye ilişkilerinin gelişmesine katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Katar Emiri al Thani Twitter’dan paylaştığı mesajda, "Sevgili kardeşim Recep Tayyip Erdoğan, zaferinizi tebrik eder, yeni döneminizde başarılar dilerim. Kardeş Türk halkının ilerleme, refah ve iki ülke arasındaki güçlü ilişkileri daha geliştirmek açısından arzularınızı gerçekleştirmenizi dilerim" dedi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban ise tebriklerini Türkçe sundu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Çok değerli Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan büyük bir demokrasi örneği ve Türk halkının büyük katılımı ile gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçiminde elde etmiş olduğunuz zaferi içtenlikle ve en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İran Cumhurbaşkanı Reisi, Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Sırbistan Başbakanı Vucic ve eski ABD Başkanı Donald Trump Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tebrik mesajı gönderen liderler arasında yer aldı.