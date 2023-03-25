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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeni bir seçimin eşiğindeyiz. Elbette her seçim önemlidir ama 14 Mayıs seçimleri tam manasıyla tarihi bir yol ayrımıdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeni bir seçimin eşiğindeyiz. Elbette her seçim önemlidir ama 14 Mayıs seçimleri tam manasıyla tarihi bir yol ayrımıdır" dedi.

Politika 25.03.2023, 15:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeni bir seçimin eşiğindeyiz. Elbette her seçim önemlidir ama 14 Mayıs seçimleri tam manasıyla tarihi bir yol ayrımıdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeni bir seçimin eşiğindeyiz. Elbette her seçim önemlidir ama 14 Mayıs seçimleri tam manasıyla tarihi bir yol ayrımıdır" dedi.

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