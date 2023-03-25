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Memleket Partisi Lideri İnce: "(107 eski CHP’li vekilin çağrısı) O çağrıyı bana değil genel başkanlarına yapsınlar"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeni bir seçimin eşiğindeyiz. Elbette her seçim önemlidir ama 14 Mayıs seçimleri tam manasıyla tarihi bir yol ayrımıdır" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeni bir seçimin eşiğindeyiz. Elbette her seçim önemlidir ama 14 Mayıs seçimleri tam manasıyla tarihi bir yol ayrımıdır" dedi.
Politika 25.03.2023, 15:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeni bir seçimin eşiğindeyiz. Elbette her seçim önemlidir ama 14 Mayıs seçimleri tam manasıyla tarihi bir yol ayrımıdır" dedi.