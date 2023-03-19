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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatandaşlarımızın şu ifadeleri sorumluluğumuzu arttırıyor ’Baba bizi bırakma’
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatandaşlarımızın şu ifadeleri sorumluluğumuzu arttırıyor ’Baba bizi bırakma’
Politika 19.03.2023, 16:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatandaşlarımızın şu ifadeleri sorumluluğumuzu arttırıyor ’Baba bizi bırakma’
- "Ülkemizin tüm değerlerini harekete geçirmek için kararlıyız."
- "Son yıllarda milletçe zorlu sınavlardan geçtiğimiz gerçektir."
- "Bu felaketin izlerini sileceğiz."