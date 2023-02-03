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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Ülkemizin 14 Mayıs’ta gideceği seçimlerde, küresel güçleri arkasına alarak yeniden tek parti faşizmini hortlatmak isteyen zihniyete karşı yeni bir meydan okumaya hazırlanıyoruz.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Ülkemizin 14 Mayıs’ta gideceği seçimlerde, küresel güçleri arkasına alarak yeniden tek parti faşizmini hortlatmak isteyen zihniyete karşı yeni bir meydan okumaya hazırlanıyoruz.”
Politika 03.02.2023, 15:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Ülkemizin 14 Mayıs’ta gideceği seçimlerde, küresel güçleri arkasına alarak yeniden tek parti faşizmini hortlatmak isteyen zihniyete karşı yeni bir meydan okumaya hazırlanıyoruz.”