Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Türkiye’yi terörle dize getirme, Türk siyasetini marjinal yapılar eliyle dizayn etme girişimini hep birlikte boşa çıkartacağız”

Kahramanmaraş’ta konteyner kentte katıldığı iftar programında depremzedelere seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye’yi terörle dize getirme, Türk siyasetini marjinal yapılar eliyle dizayn etme girişimini hep birlikte boşa çıkartacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş’ta konteyner kentte kurulan iftar çadırındaki programa katıldı. İlk orucunu depremzedelerle açan Erdoğan, burada bir konuşma yaptı. Ölenlere rahmet, yaralılara şifa dileyen Erdoğan, “Bu seneki Ramazan-ı Şerif’i, 6 Şubat depremleri dolayısıyla yitirdiğimiz canların yüreklerimizi yaktığı bu dönemde maalesef buruk karşılıyoruz. Hayatlarını kaybeden tüm kardeşlerime Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır, halen tedavileri devam eden yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Aynı şekilde vatanımız, bayrağımız ve ezanımız için can veren tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Gazilerimize şükranlarımızı arz ediyorum. Rabbim şehitlerimizin ruhunu şad, mekanlarını cennet, makamlarını ali eylesin. Rabbim bizlere de şehitlerimizin uğruna canlarını feda ettikleri değerlere uygun hayat sürmeyi nasip etsin. Hamdolsun bugüne kadar şehitlerimizin aziz hatıralarını incitecek, şehit yakınlarımıza mahcup olacak hiçbir adım atmadık. Şehitlerimizin bizlere emaneti olan vatanımıza, bayrağımıza, istiklal ve istikbalimize her ne pahasına olursa olsun daima sahip çıktık” dedi.

"Son bir terörist kalana kadar operasyonlar sürecek"

Erdoğan, son bir terörist kalana kadar operasyonların süreceğini ifade ederek, “Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki vatandaşlarımız bölücü terör örgütünün o yıkıcı hareketlerine karşı onların baskısından kurtuldukça bölgede sükunet ve barış ortamı yeniden tesis edildi. Sınır ötesi harekâtlarımız sayesinde bölücü terör örgütü Suriye ve Irak’ta kıpırdayamaz hale geldi. Huzurunuzda bir kez daha ifade ediyorum. Son teröristte ülkemiz ve milletimiz için tehdit unsuru olmaktan çıkartılana dek operasyonlarımız ülkemizin içinde ve dışında devam edecektir. Terörü yenmekle kalmayacağız. Bu alçaklara destek verenlerin, sırtlarını sıvazlayanların, onları silah ve mühimmatla boğanların kirli hesaplarını da bozacağız. Türkiye’yi terörle dize getirme, Türk siyasetini marjinal yapılar eliyle dizayn etme girişimini hep birlikte boşa çıkartacağız. Yaklaşan seçim öncesi Türk siyasetinde yaşanan utanç verici pazarlıkların sizlerin yaralarını yeniden kanattığını biliyorum. Özellikle ana muhalefetin yanındaki ve beraberindekiler bu deprem felaketini yaşadığımız böyle bir günde bunlarla aynı masaya oturup, aynı masa etrafında halen ülkemizin geleceğini karartma gayretlerini inanıyorum 14 Mayıs’ta hep birlikte boşa çıkartacağız” dedi.

“Edirne’nin kapısında nöbet tutanlar”

Erdoğan, siyasi çıkarları uğruna Edirne’nin kapısında nöbet tutanlar olduğunu söyleyerek, “Bu kabul edilemez görüntülerin ülke ve millet düşmanlarına nasıl cesaret verdiğini hep birlikte takip ediyoruz. Birilerinin koltuk uğruna, üç günlük siyasi çıkarları uğruna bölücü örgütün uzantılarının kapısında nöbet tutması, Kandil’in kapısında nöbet tutması veyahut da bakıyorsunuz Edirne’nin kapısında nöbet tutması hiçbir zaman sizleri karamsarlığa sürüklemesin. Türkiye devleti ve milletiyle tüm bu oyunları bozacak güce, kapasiteye ve idareye sahiptir. Yeter ki biz birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkı sahip çıkalım. Bunu başardığımız sürece üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir mesele yoktur” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasının ardından Kahramanmaraş’tan ayrıldı.