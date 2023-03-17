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Stoltenberg: "Türkiye’nin, Finlandiya’nın NATO’ya üyeliğini onaylama kararını memnuniyetle karşılıyorum"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(NATO üyeliği) 120 teröristin listesini verdik, ’bize verin’ dedik. Teröristleri bize vermeyince bizim de İsveç’e olumlu yaklaşmamız mümkün değil."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan,"120 teröristin listesini verdik, ’bize verin’ dedik. Teröristleri bize vermeyince bizim de İsveç’e olumlu yaklaşmamız mümkün değil." dedi.
Politika 17.03.2023, 18:09
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan,"120 teröristin listesini verdik, ’bize verin’ dedik. Teröristleri bize vermeyince bizim de İsveç’e olumlu yaklaşmamız mümkün değil." dedi.