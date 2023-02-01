Cumhurbaşkanı Erdoğan: Madem Bay Kemal bu ifadeyi o kadar sevdi, öyleyse yeni sloganını da vereyim, Bay bay Kemal”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,” Madem Bay Kemal bu ifadeyi o kadar sevdi, öyleyse kendisine bundan sonra kullanabileceği yeni sloganını da vereyim. Bay bay Kemal” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Grup toplantısında konuştu.

Erdoğan,” Milli iradenin tecelligahı olarak gördüğümüz TBMM bizim için ülkemiz adına verdiğimiz istiklal ve istikbal mücadelesinin sembolüdür” dedi.

Her hal ve şart altında meclisin temsil ettiği milli iradenin üstünlüğü ilkesine sahip çıkıldığını ifade eden Erdoğan, “Anayasa ve meclis içtüzüğünü ayaklar altına aldıkları zaman çareyi başka yerde değil yine burada aradık. Anayasa ve yasalarımızı, demokrasimizi, hak ve özgürlüklerimizi, kalkınma mücadelemizi destekleyecek adımlarla geliştirmek için her yola çıktığımızda çareyi başka yerde değil hep burada aradık. FETÖ’cü alçakların bombalarıyla sesini ve temsil ettiği iradeyi susturmak istediklerinde bile direnişi burada sürdürdük, çareyi burada aradık. İnşallah Türkiye Yüzyılını da meclisimizle birlikte inşa edeceğiz. Türkiye Yüzyılı destanını da Cumhuriyetimizin ilk asrında darbelere, vesayete, sistemi kilitleyen nice arızalara rağmen milli iradenin temsili görevini azimle yerine getirmeye çalışan meclisimizle yazacağız” açıklamasında bulundu.

Yeni yönetim sistemiyle yasama, yürütme ve yargı arasındaki ilişkilerin tanımını netleştirip yetki ve sorumluluk alanlarını anlaşılır hale getirerek bu sürecin en sağlıklı şekilde yürümesini sağlayacak altyapıyı kurduklarını ifade eden Erdoğan, seçimlerin ardından yeni yönetim sisteminin ilk dönemindeki tecrübeler ışığında sistemi daha ileriye taşıyacak restorasyonları da yine meclisle yapmayı yapmayı umut ettiklerini belirtti.

Bu umudun gerisinde 20 yıllık emek ve kazanım olduğunu söyleyen Erdoğan, 20 yıl önce millete ne söz verildiyse hemen hepsini yerine getirebilmeyi başardıklarını kaydetti.

Erdoğan, 12 - 13 yıl önce milletin huzuruna çıktıkları 2023 hedeflerinden dünyada yaşanan onca krize, Türkiye’nin başına gelen onca hadiseye rağmen asla vazgeçmediklerini, asla sapmadıklarını asla geri adım atmadıklarını söyledi. Erdoğan, ”Cumhuriyetin ilk asrını tamamlarken 2023 hedeflerimize de önümüze çıkarılan engellere, maruz kaldığımız saldırılara, tuzaklara rağmen ulaştık” dedi.

Erdoğan, Türkiye’nin başka bir döneminde yaşansa ya da başka bir ülkenin başına gelse çok büyük yıkımlara, felaketlere, facialara yol açacak badireleri Türkiye’nin atlattığını belirterek,“ Cumhuriyetimiz yaş aldıkça, milletimizin feraseti ve dirayeti güçlendikçe; eski senaryolar, eski tezgahlar işlememeye başlamıştır. Kendi krizleri içinde çırpınıp duran bir Türkiye’den küresel krizlere meydan okuyan bir Türkiye’ye gelmiş olmak bile başlı başına bir başarı ifadesidir” açıklamasını yaptı.

Türkiye’nin sadece 20 yılda asırlık demokrasi ve kalkınma atılımlarını hayata geçirmiş olmasının ötesinde böyle bir arka plan olduğunu söyleyen Erdoğan, “Son 20 yılda ülkenin demokrasi ve kalkınma yürüyüşünün öyle hızlı oldu ki muhalefet bil bunun gerisinde kaldı” diye konuştu.

6’lı masanın ortak politikalar metniyle ilgili konuşan Erdoğan,” Önceki gün 6 parti aylarca uğraşıp didinip hazırladıkları bir ortak politikalar metni yayınladı. Ülkemizin 6 güzide partisi bir araya gelip böyle bir metin hazırlayınca insan ster istemez böyle bir beklentiye giriyor. Biz 20 yıldır gece gündüz çalışmaktan bazı şeyleri gözden kaçırmış, bazı şeyleri ihmal etmiş hatta bazı konularda hata etmiş olabiliriz. Netice itibari ile hepimiz beşeriz, hepsi mümkün. Gerçi karşımızda henüz bir cumhurbaşkanı adayı belirmekten aciz bir masa olduğu hakikatini unutmuyoruz. Bu masanın bizim yaptıklarımızı, hedeflerimizi, vizyonumuzu aşacak belge ortaya koyabilmesine de pek ihtimal vermiyoruz. Ama ne yapmışlar bir bakayım dedim. Keşke bakmaz olsaydım. Kendimiz adına değil ama bu partilere umut bağlayanlar adına çok üzüldük. Buradan ülkemiz ve milletimiz adına bir şey çıkmaz ama gençlerimize güzel eğlence malzemesi çıkar dedim. Karşımızdaki kafadan memleketin herhangi bir derdine deva sadra şifa olacak şeyler beklememizin beyhudeliğini az çok tahmin etmemize rağmen üzüntü duydum” ifadelerini kullandı.

Ortak Politikalar metnini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları kaydetti;

“Bunlar yeni projeler için kafa yormayı, ülkede ne yapılıp edildiğine bile hiç bakmamışlar. Baksalar ortak politikalar diye açıkladıkları hususların, vaat ettiklerinin fazlasıyla zaten yapılmış ve yapılmakta olduğunu görürlerdi. Gözleri var görmüyor, ağzı var konuşmuyor. Kalpler tamamen mühürlenmiş. Milletin umut kapısı haline gelen şehir hastanelerini kapatmayı, kongre merkezi, camisi diğer birimleriyle milletin malı olan külliyenin kapısına kilit vurmayı. Üç beş muhterise koltuk ayarlamak için yeni bakanlıklar kurmayı. Siyaset bilimi birinci sınıf öğrencilerine söyleseniz gülmekten katılacakları zırvaları vaat diye ortaya yazmazlardı. Açıkladıkları metinde herkese selam veriyorlar. Kayyumu kaldıracağız, belediyelere özerlik vereceğiz diyerek masa altı ortakların HDP’ye selam veriyorlar. Olağanüstü hal kararlarını iptal edeceğiz diyerek kamudan uzaklaştırılan kapı ortası ortakları PKK VE FETÖ’cülere selam veriyorlar. Genel Kurmay Başkanlığı ve MİT Başkanlığına sataşarak bu kurumlarımızın sınırlarımız dışında bile tepelerine binip başlarını ezdiği tüm terör örgütleriyle onları kullananlara selam veriyorlar. Milletimize özellikle sesleniyorum. Akkuyu Nükleer Güç Santrali’ne, savunma sanayi projelerine, kamu özel ortaklığına dokunağız diyen kendilerine ortak istemeyen ülkemizin bu alanda güçlenmesini istemeyen batıya selam veriyorlar. İçlerinden bir çıkmış diyor ki; Batı bize aferin diyecek Yazıklar olsun. Sen Batı’nın aferin demesine bu kadar muhtaç mıydın? Düştükleri hale bak. Ülkemizin pek çok konuda egemenlik haklarından vazgeçmesi şartına bağlanan f-35 projesine geri döneceğiz diyerek en yetkili ağızları üzerinden şuurlu ve sistematik Türkiye düşmanlığı yaptığını itiraf edenlere selam veriyorlar” dedi.

Erdoğan, ”Ege’deki haklarımızı koruma mücadelemizden vazgeçeceklerini söyleyerek Yunanistan’a selam veriyor. Eski Türkiye’ye dair ne arsa hepsini canlandırma vaadiyle darbecilere vesayetçilere selam veriyor. Kazanımları ve hayallerinle aziz milletimizin kendisine selam vermemişler. Cumhurbaşkanı adaylığını belirmekte tembellik ediyorsunuz anladık da vaatleri oluştururken azıcık ders çalışsaydınız” ifadelerini kullandı.

Erdoğan 6’lı masanın ekonomideki sorunların çözümü için bir önerileri olmadığını belirterek,” Ekonomi için tek çözüm önerilerini finans merkezine giden birimleri tekrar Ankara’ya döndürmek. Beni yanımdayken biz Merkez Bankasının , Ziraat Bankası’nın İstanbul’a gidişini konuşmadık mı, siz ne iş yapıyordunuz. Bunlar herhalde uykudaydı. Milleti anlamak için zerre kadar gayret göstermeyenler, 1990 Türkiye’sinden bir adım öteye geçmeyenler, kafayı değiştirmeyenler bina değiştirerek çözüm üreteceklerini sanıyorlar. Türkiye’nin son 20 yılda yüzde 5 buçuk büyüdüğünden bile haberleri yok. Sadece 2020’den 2022’ye istihdamın 5 milyonla kadar arttığından bir haberler. Önümüzdeki 5 yılda istihdam sözü veriyorlar. Her tarafı tel tel dökülen derme çatma bir programla milletin karşısına çıkıyorlar” diye konuştu.

Demokrasilerde iktidar kadar muhalefetinde önemli olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan,” Türkiye böylesine sakil bir muhalefeti hak etmiyor. Ülkeye de yazık, millete de yazık. Daha vaatlerini kağıda dökme aşamasında bu kadar pespayece davrananların yarın öbür gün sorumluluk üstlendiklerinde ülkeyi ne hale getireceklerini siz düşünün. Anlaşıldığı kadarıyla bir kısım eski bürokrat, teknokrat tayfası bunların kanına girmiş aklına kaldıklarıyla bir takım bir şeyler çizdirip ortak politika diye önlerine koymuş. Masa tayfası da Kılıçdaroğlu başta olmak üzere bildikleri tek somut icraat eski Türkiye’nin yokluk, yasak, yasak devrinde yaşananlar olduğu için önlerine gelen metne sarılıp milletin huzuruna çıkmışlar. Aday tantanasından politika metni fiyaskosuna kadar olup bitenlere bakınca bir dönem ülkemizde tamda bu konuları işleyen bir komedi dizisini hatırladık” dedi.

Kılıçdaroğlu’na seslenen Erdoğan,” CHP’nin başındaki zata zaman zaman Bay Kemal diye hitap ediyordum. Bu zat Cumhurbaşkanı adaylığına niyetlenince kendine akıllı uslu bir sıfat aramak yerine sonundaki ünlemi anlamadan Bay Kemal ifadesini sloganı haline getirmiş. Biz muhatabımızı tanıyoruz. Adaylığını zor yetiştirecek. Slogandı, programdı, vizyondu. Onları hiç yetiştiremez. Memleketin her işi gibi muhalefetin adayının sloganını bulmak da bize kaldı. Madem Bay Kemal bu ifadeyi o kadar sevdi, öyleyse kendisine bundan sonra kullanabileceği yeni sloganını da vereyim. Bay bay Kemal!” Alsın tepe tepe kullansın telifini de istemeyiz. Bizden yana helali hoş olsun. Biz bunları söyleyince Vay efendim Tayyip Erdoğan bizimle maytap geçiyor diyorlar. Siz dalga geçilecek iş yaparsanız elbette biz de dalgamızı geçeriz. Memleketin gülmeye , eğlenmeye de ihtiyacı var. Hiçbir işe yaramıyorsunuz bari o işe yarayın. Siz dikkate alınacak, kulak verilecek iş yaparsanız, söz söylerseniz biz de size o nazarla bakarız” açıklamasında bulundu.

“Öyle bir muhalefetimiz var ki neresinden tutsanız eliniz de kalıyor”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 6’lı masanın kendi adaylığı ile ilgili açıklamaları da gündemindeydi. Erdoğan, “Daha geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı adaylığı meselesinde aynı örneği sergilediler. Biz Cumhurbaşkanı adayı çıkaramıyoruz öyleyse Cumhur İttifakı’nın da adayı olmasın. Bizim adaylığımız bir yıldır belli. Anayasa ortada , adaylığımız da ortada. Geçen haftaya kadar adaylığımız meselesi hiç aklınıza gelmedi mi? Neden bizimle yarışacak aday belirlemek üzerine toplantı üstüne toplantı yapıyorsunuz. Öyle bir muhalefetimiz var ki neresinden tutsanız eliniz de kalıyor” diye konuştu.

“ 6’LI masanın geldiği yer ülkenin ve milletin hayrına herhangi bir işe talip olmak yerine bizim yaptıklarımızı yıkma, yok etmek, tersine çevirme vaadine kapılmaktır” diyen Erdoğan,” Biz cumhurbaşkanı adayı çıkaramıyoruz Cumhur İttifakı’nın da adayı olmasın demenin başka manası olabilir mi? Madem biz iş yapmayacağız öyleyse AK Parti’nin yaptıkları da yıkılsın demenin başka hükmü olabilir mi? Bunların tarihleri hep benzer işlerle dolu olduğu için bugün yaptıklarına şaşırmamak lazım. Dün hayallerini ve hayatlarını çaldıkları merhum Menderes’in bugün de sloganını genel merkeze asmışlar. Bunların Allah korkularını bilmeyiz ama milletten utanmadıklarını da kesin. İnşallah milletimiz 14 Mayıs’ta bir kez daha bu hasis, muhderis, utanmazlık siyasetine yeter diyecektir. Biz sözü de, kararı da milletimize bırakarak 14 Mayıs için gece gündüz çalışmayı sürdüreceğiz. Milletimizle rabıtamızı hiç koparmadık. Birileri kendi sırça köşkünde siyasetçilik oynaya dursun Tam 49 il ziyareti yaptık. Ziyaret ettiğimiz her ilimizde vatandaşlarımızla coşkulu şekilde buluştuk. Toplu açılış törenlerinde milletimize beraber eser ve hizmet siyaseti gerçekleştirdik. Geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimizle güzel sohbetler yaptık. Togg Fabrikasından Yusuefeli Barajına kadar nice dev eseri içimiz içimize sığmayarak ülkemize kazandırdık. Bay Kemal herhalde Yusufeli Barajı’nı da kapatırsın. Herhalde Togg Fabrikasını da kaldırırsın. Bay Kemal senin gücün bunlara yetmez. Bu millet seni öyle kovalar ki kaçacak delik ararsın. O yanındakilerden de sana hiçbir fayda gelmez. Bay Kemal ne haldeydi SGK biliriz, seni oradan tanırız. Ne hale getirin oraları biliriz” ifadelerini kullandı.