banner611

banner610

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kilis’te depremzedelerle iftar yapacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep’in Nurdağı’nda temel atma törenlerinin ardından helikopterle Kilis’e geçti. Erdoğan’ın, Kilis’te depremzedelerle iftar yapacağı bildirildi.

Politika 31.03.2023, 18:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kilis’te depremzedelerle iftar yapacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep’in Nurdağı’nda temel atma törenlerinin ardından helikopterle Kilis’e geçti. Erdoğan’ın, Kilis’te depremzedelerle iftar yapacağı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Gaziantep’in Nurdağı ilçesindeki kalıcı konutların temel atma töreninin ardından helikopterle Kilis’e geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kilis’te depremzede vatandaşlarla iftarda bir araya gelecek.

Yorumlar (0)
banner612
banner617