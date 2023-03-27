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Cumhurbaşkanı Erdoğan iftarını depremzedelerle birlikte yaptı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İFTARINI DEPREMZEDELERLE BİRLİKTE AÇTI

Politika 27.03.2023, 21:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan iftarını depremzedelerle birlikte yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman’da ziyaret ettiği çadır kentte depremzedelerle birlikte iftar yaptı.

Adıyaman’da depremde evleri yıkılan ve hasar gören vatandaşlar için yapımına başlanan kalıcı konutların temel atma törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İpekli-3 çadır kentini ziyaret etti. Depremzedeler için düzenlenen iftar programına da katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, orucunu vatandaşlarla birlikte açtı. Bir süre depremzedelerle sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra havaalanına geçerek Adıyaman’dan ayrıldı.

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