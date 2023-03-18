Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Finlandiya'nın NATO üyelik süreci başlıyor'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye ve Finlandiya'nın tarihi olarak iyi ilişkiler içinde bulunan iki ülke olduğunu ifade eden Erdoğan, Finlandiya'nın deprem felaketi karşısında uzattığı yardım elinin iki ülke arasındaki dostluğu pekiştirdiğini ifade etti. Finlandiya hükümeti ile halkının dayanışma için gönderdiği yardımlar için teşekkür eden Erdoğan, "Türkiye, Finlandiya münasebetlerini geliştirme yönündeki ortak irademizi teyit ettik. Önümüzdeki dönemde atacağımız adımları ele aldık. Geçen yıl ikili ticaret hacmimiz 2 milyar doları geride bıraktı. İlk etapta ortak hedefimiz 3 milyar dolar, ardından 5 milyar dolara ulaşmak. Müşterek hedeflerimizi artırarak bu hedeflere ulaşmakta kararlıyız" açıklamasını yaptı. Finlandiya ile yatırımlar, savunma sanayi ve turizm alanları başta olmak üzere ekonomik ve ticari ilişkilerin çeşitlendirilmesi konusunda kararlı olduklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmelerde ikili münasebetlerin yanı sıra Türkiye- AB ilişkileri dahil güncel, bölgesel, küresel meseleleri ele aldıklarını bildirdi.

Finlandiya'nın Türkiye'nin AB üyeliği desteğini güçlü şekilde devam ettirmesinin önemli olduğunu ifade eden Erdoğan, "Kıymetli dostumla Rusya-Ukrayna savaşı bağlamındaki gelişmeler hakkında görüş teatisinde bulunduk. Akan kanın durdurulması ve savaşın diplomatik yollarla sona erdirilmesi yönündeki çalışmalarımızı Sayın Niinistö'ya anlattım. Türkiye ile BM öncülüğünde taraflarca akdedilen ve küresel gıda güvenliği bakımından hayati önemi haiz Karadeniz tahıl anlaşmasının etkin şekilde uygulanmasına dair gözlemlerimi, tespitlerimi aktardım" dedi. Türkiye'nin binlerce vatandaşını teröre kurban vermiş bir ülke olduğunu dile getiren Erdoğan, "Dünyanın en eli kanlı yapılarıyla eş zamanlı mücadele ediyoruz. DEAŞ'ı sahada hezimete uğratan tek NATO ülkesi biziz. Bölgemizin geleceğinde hiçbir terör örgütüne yer olmadığına inanıyoruz. Adı, iddiası ve arkasındaki hesaplar ne olursa olsun; ülkemizin bekasına, milletimizin canına kasteden örgütlerin kökünü kazımakta kararlıyız. Bu meseledeki hassasiyetimizi ve kararlılığımızı her fırsatta ve zeminde açıkça ifade ediyoruz" diye konuştu.

NATO'nun genişleme sürecini bu gerçekler çerçevesinde değerlendirdiklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu görüşmemizde önemli yer tuttu. Türkiye NATO'nun açık kapı politikasının güçlü savunucuları arasında yer alıyor" dedi. Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılım müzakerelerinin başlatılmasına Madrid NATO Zirvesi'nde onay verildiğini söyleyen Erdoğan, “Eş zamanlı olarak 3'lü muhtırayı imzalamak suretiyle Türkiye'nin haklı güvenlik kaygılarının giderilmesi gerektiğini kayıt altına almıştık. Geride bıraktığımız süre zarfında Finlandiya'nın 3'lü muhtıra taahhütlerini yerine getirmek için samimi ve somut adımlar attığını gördük. Ülkemizin güvenlik kaygılarını gidermek yolunda gösterdiği hassasiyet ve kaydedilen mesafeye binaen Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünün Meclis'imizdeki onay sürecini başlatmaya karar verdik. Bu kararımızın hayırlı olmasını diliyorum. Finlandiya'nın üyeliği ile daha da güçlenerek NATO bu sayede küresel güvenlik ve istikrarın muhafazasında önemli rol oynayacaktır" değerlendirmesini yaptı.

Onay sürecinin tamamlanmasıyla birlikte Finlandiya ile ilişkilerimizin, NATO Müttefikliği zemininde tahkim edilmiş olacağını vurgulayan Erdoğan, "İsveç ile olan görüşmelerimizi ise İttifak prensipleri ve bizim terörle mücadeleye yaklaşımlarımız temelinde sürdüreceğiz. Ülkemizin sürecin ilerletilmesi hususundaki ilkelerinin ve iyi niyetinin daha net görüldüğü kanaatindeyim. Bu konuda sürecin nasıl ilerleyeceği İsveç'in atacağı somut adımlarla doğrudan bağlantılı olacaktır. Bizim İsveç'e farklı bir yaklaşımımız yok ama İsveç teröristlere kucak açtı. 120 civarında terörist listesi verdik ve bu teröristleri bize verin dedik. Tabi Sayın Başbakan iyi bir insan ama bu teröristleri bize vermediler. Bu teröristleri bize vermeyince bizim de İsveç'e olumlu yaklaşmamız mümkün değil. Finlandiya'da bu tür eylemler olmadığı için Finlandiya'yı İsveç'ten ayırmak durumunda kaldık. Finlandiya'ya olumlu yaklaşımımızı bugün attığımız imza ile gösterdik. Bundan sonrası komisyondan da genel kurula gidecek. Temennim seçim öncesi geçmesi. Ülkelerimiz için hayırlı olsun" dedi.

Türkiye'nin NATO'nun genişlemesine yönelik olumsuz bir yaklaşımı olmadığına dikkat çeken Erdoğan, "Türkiye'nin terörle mücadelede kırmızı çizgisi var. Terörle mücadelede Türkiye'ye yönelik atılan olumsuz adımları gördüğümüz sürece nereden gelirse gelsin her türlü tavrı almaya hazırız. NATO gibi bir kuruluş terörle mücadelede Türkiye'yi yalnız bırakırsa biz de Türkiye olarak bu tür ülkelere onay vermeyiz" açıklamasını yaptı.