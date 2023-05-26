Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Depremzedelerimize insani olmayan saldırılar yapıldı. Kendilerine oy vermedi diye vatandaşlarımıza etmedikleri hakaret kalmadı"

- "Kendinden olmayana adeta yaşam hakkı tanımayan bir zihniyette sahipler"

- "Toplam oyu yüzde 1’i bile bulmayan partiler 40’a yakın vekil kopardı. Sormazlar mı adama ey CHP sana şimdi ne kalıyor?"