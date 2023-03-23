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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Deprem canımızı yakmış olabilir bu felaket mücadele azmimizi başarma irademizi Türkiye Yüzyılı’nı gerçekleştirme kararlılığını asla elimizden alamayacaktır"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “İnşallah 1 yıl içerisinde kalıcı konutları bitirerek vatandaşlarımıza teslim edeceğiz”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Deprem canımızı yakmış olabilir bu felaket mücadele azmimizi başarma irademizi Türkiye Yüzyılı’nı gerçekleştirme kararlılığını asla elimizden alamayacaktır"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş Belediyesi önünde "Pazarcık Depremi Sonrası 17 bin 902 Afet ve Köy Konutu İlk Temel Atma Töreni"ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Deprem canımızı yakmış olabilir bu felaket mücadele azmimizi başarma irademizi Türkiye Yüzyılı’nı gerçekleştirme kararlılığını asla elimizden alamayacaktır" dedi.
Politika 23.03.2023, 18:12
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş Belediyesi önünde "Pazarcık Depremi Sonrası 17 bin 902 Afet ve Köy Konutu İlk Temel Atma Töreni"ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Deprem canımızı yakmış olabilir bu felaket mücadele azmimizi başarma irademizi Türkiye Yüzyılı’nı gerçekleştirme kararlılığını asla elimizden alamayacaktır" dedi.