Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş Belediyesi önünde "Pazarcık Depremi Sonrası 17 bin 902 Afet ve Köy Konutu İlk Temel Atma Töreni"ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Deprem canımızı yakmış olabilir bu felaket mücadele azmimizi başarma irademizi Türkiye Yüzyılı’nı gerçekleştirme kararlılığını asla elimizden alamayacaktır" dedi.