Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete 'deprem turisti' benzetmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay Antakya Büyükdalyan Geçici Konaklama Merkezi'nde depremzedelerle bir araya gelerek oruç açtı. İftar sonrası depremzedelere seslenen Erdoğan, muhalefete “deprem turisti” benzetmesi yaptı. Erdoğan konuşmasında, “Deprem turisti misali arada bir buraya uğrayıp fotoğraf çektirdikten sonra sırra kadem basanlar gibi değiliz, asla da olmayacağız. Sizler yas tutarken, depremin ardından ayakta kalma mücadelesi verirken kendi ihtiraslarının peşinden koşanları Allah'a havale ediyoruz. Siyasi hırslarından ve kendi çıkarlarından başka hiçbir şey görmeyen bu tuzu kurulara milletimiz çok yakında gereken dersi verecektir. Seçimler elbette önemlidir ama deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın meseleleri bizim en öncelikli gündem maddemizdir. Sizler huzura ermeden bize durmak dinlenmek haramdır. Dertlerinize derman olabilmek siz kardeşlerimizin yükünü bir nebze azaltmak için canla başla çalışıyoruz" dedi.

Hatay'ın sağlık tesisleri yeniden inşa edilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında Hatay'da yenden inşa edilecek hastanelerin müjdesini vererek, “400 yataklı Antakya Devlet Hastanemizin, 600 yataklı İskenderun Devlet Hastanemizin, 200 yataklı acil durum hastanemizin ve 300 yataklı Defne Devlet Hastanesinin inşasına başladık. Hatay'a bin yataklı, en modern teknolojilerle donatılmış bir şehir hastanesi kazandıracağız. Şehrimiz genelinde toplamda 238 bine yakın konut ve köy evinin inşasını bir sene içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz. Nasıl daha önce diğer afet bölgesinde verdiğimiz sözleri tek tek yerine getirdiysek Allah'ın izniyle Hatay'da da aynısını başaracağız" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'ı ve Hataylıları yalnız bırakmayacaklarını belirterek şunları söyledi:

“İş yerine laf üretenlere, ortada elle tutulacak hiçbir eserleri olmadığı halde sağda solda laf yapanlara bu milletin gücünü ve kudretini göstereceğiz. Sizlerden gönlünüzü ferah tutmanızı özellikle rica ediyorum. Biz ne Hatay'ı sahipsiz bırakırız ne de Hataylıları kaderlerine terk ederiz. Hep beraber sizlerin yanındayız. Yaralarımızı birlikte saracak, bu badireyi birlikte aşacak, içinden geçtiğimiz bu hazan ve hüzün mevsimini inşallah birlikte bahara çevireceğiz.”