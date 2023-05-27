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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP demek ne demektir çöp, çamur, çukur"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP demek ne demektir çöp, çamur, çukur"

Politika 27.05.2023, 17:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP demek ne demektir çöp, çamur, çukur"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP demek ne demektir çöp, çamur, çukur"

-"Diyarbakır’da 51 Kürt kardeşimizi Selo’nun talimatıyla öldürdüler mi? Ne diyor bay bay Kemal, Selo’nun çıkmasını istiyorsanız bana oy vereceksiniz diyor"

-"Kandil’le Pensilvanya’yla kol kola girenlerden milliyetçi olmaz"

-"Kaset kumpasıyla, 99 yıllık partiyi 3 ayda talan ettiler"

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