Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP demek ne demektir çöp, çamur, çukur"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP demek ne demektir çöp, çamur, çukur"
Politika 27.05.2023, 17:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP demek ne demektir çöp, çamur, çukur"
-"Diyarbakır’da 51 Kürt kardeşimizi Selo’nun talimatıyla öldürdüler mi? Ne diyor bay bay Kemal, Selo’nun çıkmasını istiyorsanız bana oy vereceksiniz diyor"
-"Kandil’le Pensilvanya’yla kol kola girenlerden milliyetçi olmaz"
-"Kaset kumpasıyla, 99 yıllık partiyi 3 ayda talan ettiler"