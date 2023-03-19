Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ülkede bir zamanlar elektrikler nasıl kesiliyorsa yarın bu noktaya düşeriz"

- "Biz bunların ne yapacağını gayet iyi biliyoruz. Bunlara benim vatandaşım bırakılabilir mi"

- "Biz can derdindeyiz bunlar mal derdinde"

- "TOGG’da çok kısa sürede rekor sayılara ulaştık"

- "Muhalefet yanındakilerle Akkuyu’yu geziyor, ’muhteşem bir eser’ diyor; geldikten sonra "yaptırmayacağız" diyor."