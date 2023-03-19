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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ülkede bir zamanlar elektrikler nasıl kesiliyorsa yarın bu noktaya düşeriz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ülkede bir zamanlar elektrikler nasıl kesiliyorsa yarın bu noktaya düşeriz"
Politika 19.03.2023, 17:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ülkede bir zamanlar elektrikler nasıl kesiliyorsa yarın bu noktaya düşeriz"
- "Biz bunların ne yapacağını gayet iyi biliyoruz. Bunlara benim vatandaşım bırakılabilir mi"
- "Biz can derdindeyiz bunlar mal derdinde"
- "TOGG’da çok kısa sürede rekor sayılara ulaştık"
- "Muhalefet yanındakilerle Akkuyu’yu geziyor, ’muhteşem bir eser’ diyor; geldikten sonra "yaptırmayacağız" diyor."