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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Krallık Büyükelçisi Jill Morris’i kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Büyükelçisi Jill Morris’i kabul etti.
Politika 22.03.2023, 15:59
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Büyükelçisi Jill Morris’i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kabulde Birleşik Krallık Büyükelçisi Jill Morris, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu sundu. Morris’in bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.