Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenler Dörtyol Meydanı’ndaki halk buluşmasında açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birileri istediği sonuç çıkmadı diye depremzedeleri kapı dışarı ederken biz hiçbir ayrım yapmadan sahip çıkıyoruz" dedi.