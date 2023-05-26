Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birileri istediği sonuç çıkmadı diye depremzedeleri kapı dışarı ederken biz hiçbir ayrım yapmadan sahip çıkıyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenler Dörtyol Meydanı’ndaki halk buluşmasında açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birileri istediği sonuç çıkmadı diye depremzedeleri kapı dışarı ederken biz hiçbir ayrım yapmadan sahip çıkıyoruz" dedi.
Politika 26.05.2023, 18:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenler Dörtyol Meydanı’ndaki halk buluşmasında açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birileri istediği sonuç çıkmadı diye depremzedeleri kapı dışarı ederken biz hiçbir ayrım yapmadan sahip çıkıyoruz" dedi.