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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Binnaz teyzenin evini ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokatköy Mahallesi’nde yaşayan eski komşusunun evine geçti.
Politika 28.05.2023, 00:31
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokatköy Mahallesi’nde yaşayan eski komşusunun evine geçti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beykoz mitinginin ardından İstanbul’da eski komşularından 85 yaşındaki Binnaz Baloğlu’nu Ziyaret etti. Ziyarete ilişkin Recep Tayyip Erdoğan’ın sosyal medya hesabından fotoğraflar paylaşıldı.