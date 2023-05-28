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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Balkon konuşmasını inşallah külliyeden yapacağız. Külliyeden tüm dünyaya sesleneceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Balkon konuşmasını inşallah külliyeden yapacağız. Külliyeden tüm dünyaya sesleneceğiz"

Politika 28.05.2023, 20:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Balkon konuşmasını inşallah külliyeden yapacağız. Külliyeden tüm dünyaya sesleneceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Balkon konuşmasını inşallah külliyeden yapacağız. Külliyeden tüm dünyaya sesleneceğiz"

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