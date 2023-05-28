Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Balkon konuşmasını inşallah külliyeden yapacağız. Külliyeden tüm dünyaya sesleneceğiz"

-"2024’te Üsküdar’ı da İstanbulu’da yerel seçimlerde kazanmaya hazır mıyız?"

- "Hiç kimse insanımıza tepeden bakamaz, insanımıza hakaret edemez"

- "Her seçim bizim için bir yeniden doğuştur"