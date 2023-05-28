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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Balkon konuşmasını inşallah külliyeden yapacağız. Külliyeden tüm dünyaya sesleneceğiz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Balkon konuşmasını inşallah külliyeden yapacağız. Külliyeden tüm dünyaya sesleneceğiz"
Politika 28.05.2023, 20:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Balkon konuşmasını inşallah külliyeden yapacağız. Külliyeden tüm dünyaya sesleneceğiz"
-"2024’te Üsküdar’ı da İstanbulu’da yerel seçimlerde kazanmaya hazır mıyız?"
- "Hiç kimse insanımıza tepeden bakamaz, insanımıza hakaret edemez"
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