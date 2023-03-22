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CHP Genel Başkanı Kılıçdraoğlu: "Cumhurbaşkanı adaylığı için belgelerimizi hazırlayıp Yüksek Seçim Kurulu’na teslim ettik. Ülkemiz ve milletimiz işin hayırlı olmasını diliyorum."
CHP Genel Başkanı Kılıçdraoğlu: "Cumhurbaşkanı adaylığı için belgelerimizi hazırlayıp Yüksek Seçim Kurulu’na teslim ettik. Ülkemiz ve milletimiz işin hayırlı olmasını diliyorum."
Politika 22.03.2023, 14:32
CHP Genel Başkanı Kılıçdraoğlu: "Cumhurbaşkanı adaylığı için belgelerimizi hazırlayıp Yüksek Seçim Kurulu’na teslim ettik. Ülkemiz ve milletimiz işin hayırlı olmasını diliyorum."