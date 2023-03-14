CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Hatay’da

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, depremden en çok etkilenen şehirlerden olan Hatay’a geldi. İlk olarak depremde hayatını kaybedenlerin defnedildiği mezarlığı ziyaret eden Kılıçdaroğlu, ardından partililerle bir araya geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, depremden en çok etkilenen şehirlerden biri olan Hatay’a geldi. Kılıçdaroğlu’na buradaki ziyaretlerinde Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da eşlik etti. Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler ilk olarak Antakya’daki Narlıca Mezarlığına giderek, depremde hayatını kaybedenlerin mezarına karanfil bıraktı.

Partililere seslendi

Kılıçdaroğlu, buradaki ziyaretinin ardından EXPO Hatay’a geçerek partililerle bir araya geldi. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay’ın yaptığı açılış konuşmasından sonra kürsüye çıkan Kılıçdaroğlu, partilileri selamlayıp, depremde hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet diledi. EXPO Hatay’daki konuşmasını tamamlayan Kılıçdaroğlu, daha sonra ilçedeki çadır kentlere giderek depremzedeleri ziyaret etti.