Bingöl’de ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimi için oy kullanımı başladı

Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl’de de Cumhurbaşkanlığı seçimin ikinci turu için oy kullanma işlemi başladı.

Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl’de de Cumhurbaşkanlığı seçimin ikinci turu için oy kullanma işlemi başladı. Kentte vatandaşlar erken saatlerde okullara geldi.

13’üncü Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için merkez Bahçelievler Mahallesi 100’üncü yıl Ortaokulu ve Atatürk İlkokulu’nda için oy kullanım işlemi başladı.

Kent genelinde 709 sandıkta 193 bin 535 seçmen için oy kullanım işlemi saat 08.00 başlarken, oy kullanma işlemi saat 17.00’da ise sona erecek.

(MAÇ-YRT