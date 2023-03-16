Bingöl’de AK Parti’den milletvekili aday adayı olan Korkutata’ya müracaatında binlerce kişi eşlik etti

Cumhurbaşkanlığındaki İdari ve Mali İşler Başkanlığı Müşavirliği görevinden istifa ederek memleketi Bingöl’de AK Parti’den milletvekili aday adayı olan Zeki Korkutata’ya müracaatında binlerce vatandaş eşlik etti.

14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçiminin aday adaylığı başvuruları, ülke genelinde olduğu gibi Bingöl’de de başladı. Aday adayı olmak isteyen bürokratlar, görevlerinden istifa ederek il başkanlıklarına müracaatlarını yapmaya devam ediyor. Geçtiğimiz dönemin AK Parti Bingöl Milletvekili adayı Zeki Korkutata, Cumhurbaşkanlığındaki İdari ve Mali İşler Başkanlığı Müşavirliği görevinden istifa ederek memleketi Bingöl’e geldi. Elazığ-Bingöl karayolunda yüzlerce vatandaş tarafından karşılanan Korkutata, öğle namazının ardından yoğun bir katılımla AK Parti Bingöl İl Başkanlığına gelerek, aday adaylık müracaatını yaptı. Kendisine destek vermek için gelen kalabalığa hitap eden Korkutata, gösterilen ilgi için de teşekkür etti.

’’Heyecanınız bize motivasyon oldu’’

Parti binasında bir konuşma yapan Zeki Korkutata, Bingöl’de büyük bir başarıya imza atacaklarını vurguladı. Korkutata, ’’Heyecanınız bize bir motivasyon kattı hem partimiz için hem de şahsımız için. İnşallah bu motivasyon, bu enerji ile önümüzdeki seçimlerde de Bingöl’de büyük bir başarıya imza atıp Türkiye’nin yüz akı olma yolunda büyük bir irade ve kararlılık göstereceğiz. Allah hepinizden razı olsun. Siz beni tanıyorsunuz, ben sizi tanıyorum. Çocukluğum buradaki büyüklerimizin yanında geçti. Siyasette, bürokraside, sivil toplumda hiçbir zaman milletin menfaatini geri planda tutmadım. Milletimizin taleplerini her zaman önde tuttum. Bu anlayışla bugüne kadar geldik. Malumunuz geçen seçimde bize bir nöbet yazıldı ve kibir yapmadık geldik. Köy köy, mezra mezra, ev ev dolaştık. SKM’nin açılış gününde bir konuşma yapmıştım. Demiştim ki ’Madem Cenab-ı Hak bizi bu konuda memur kıldı, milletimiz bize bu görevi verdi, genel merkezimiz böyle takdir etti, bize düşen buna sadakatle sarılmak ve bunun gereğini yapmaktır.’ Ev ev, kapı kapı dolaşarak bunun gereğini yaptık ve güzel bir şekilde emaneti sahiplerine teslim ettik elhamdülillah. Fakat bugün geldiğimiz noktada bu emanetin taçlandırılması için önümüzde yeni bir kapı açılıyor ve tekrar bir seçim arifesindeyiz. Geçen seçim şöyle demiştim, ’Sizin bu sevginiz 100 milletvekilliğine bedeldir. Belki seçimi sandıkta kaybetmiş olabiliriz ama ben sizin gönlünüzü kazandım, benim için en büyük kazanç budur’ diye söylemiştim. Bugün gördük ki siz hala aynı noktadasınız. Bu kardeşinizi yalnız bırakmadınız. Biz o gün seçimi kaybetmiş olabiliriz, şahsım olarak söylüyorum partimiz elbette ki kazandı ama bugün tekrar yeni bir enerjiyle yolumuza ve yolculuğumuza devam ediyoruz. İnşallah takdir edilirse, bu görev tekrar bize verilirse Bingöl’de 3-0’ın yollarını zorlayacağız. Burada büyük bir başarı ile çıkacağız ve Türkiye’nin yüzyılı inşa edilirken Bingöl bu yüzyıla genç, enerjik ve yeni motivasyonla katkı sunmaya hazır olacak. Allah hepinizden razı olsun” şeklinde konuştu.

Korkutata, başvurusunun ardından parti binası dışında bekleyen kalabalığa da teşekkür etti.