Bakan Yardımcısı Demircan, iftar alanlarında incelemelerde bulundu

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Adıyaman’da iftar programlarının yapılacağı alanlardaki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Adıyaman’da iftar programlarının yapılacağı alanlardaki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu. Deprem zamanında günlük 600 bin öğün yemek çıkarıldığını dile getiren Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, “İlk günden bu yana Adıyaman bölgesinde gerek Kızılay’ımız, gerek sivil toplum örgütlerimiz, gerekse de belediyelerimiz günlük 600 bin öğün yemek çıkaran bir kabiliyete ve kapasiteye ulaşmıştı. Bu anlamda yardımlarda ve desteklerde bulunan herkese teşekkür ediyoruz. Ramazan ayında yine aynı ekiplerle yemek ürettiğimiz yerlerde bu sefer iftar sofraları kurmaya başladık. Yine 70 noktada olacağız. Bunun 40 tanesi sivil toplum örgütü, 30 tanesi belediyelerimiz ve şemsiye olarak da bizler koordine ediyoruz. Kızılay olarak takviyelerde bulunuyoruz. Ayrıca hem program yapmak hem de iftar yemeği vermek gibi özel noktalarda da organizasyonlarımız olacak. Burası Demokrasi Parkı ve burada Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün de bir iftar sofrasını açmış durumdayız. Ve içerisine bir program da koyacağız. İçerisinde sohbeti, ilahileri, ezanı ve Kur’an okuyacak görevlileri olacak. Bir grubumuz da mahallelerde dolaşıyor, her akşam bir mahallede olmak suretiyle yine 2 bin kişi, çocuklara program, kukla gösterisi ve daha sonra iftar vakti yaklaşınca da iftar sofrasına yönelen bir programımız var. Bu kültürel bir faaliyettir. Aslında iftar sofrası açlığımızı gidermekten daha çok bizi bir araya toplaması, bütünleştirmesi, çünkü deprem toplumsal olarak bir araya gelmemiz ile bir şekilde engellemişti. Bu Ramazan ile, bu iftar sofralarıyla tekrardan kucaklaşıp bir araya gelip bu manevi iklimi hep birlikte yaşayalım, yaşatalım" diye konuştu.