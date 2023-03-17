Bakan Ersoy: “Çanakkale Zaferi, milletimizin ay yıldızlı al bayrağımızın gölgesinde yaşamasının teminatı olmuştur”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Çanakkale Zaferi, milletimizin ay yıldızlı al bayrağımızın gölgesinde yaşamasının teminatı olmuştur” dedi.

Bakan Ersoy, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 108’inci yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Ersoy, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Milletimizin tarihine altın harflerle yazılan Çanakkale Zaferi’nin 108’inci yıl dönümüne ulaşmanın onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Ecdadımız tüm yokluklara ve zorluklara rağmen şanlı bir destanla taçlandırdığı zafer ile bu kutlu topraklara silinmeyecek mührünü vurmuştur. Çanakkale Zaferi, milletimizin ay yıldızlı al bayrağımızın gölgesinde yaşamasının teminatı olmuştur. Bugün de ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrasında milletimiz kenetlenme konusunda Çanakkale ruhunu yeniden hayata geçirmiştir. Bu necip milletin bir araya geldiğinde ne kadar güçlü ve muhteşem olduğuna şahidiz. Millet olarak tüm zorlukları el birliği ile atlatacağımıza olan inancım tamdır. Vatanı ve bayrağı için gözünü kırpmadan canını feda eden kahramanların torunları olarak başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bütün şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle ve saygıyla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun.”