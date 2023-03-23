Bakan Ersoy: “Bu afeti el ele vererek birlikte atlatacağız”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Bizler millet olarak çok güçlü bir milletiz. Bunu her afetten sonra görüyoruz. İnşallah bu afeti de ülke olarak, Malatya olarak el ele vererek atlatacağız, birlikte ayağa kalkacağız” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ramazan ayının ilk iftarını Malatya’nın Battalgazi ilçesi İnönü Üniversitesi Teknopark bahçesinde oluşturulan konteyner kentte depremzedelerle birlikte yaptı. İftar sonrası açıklamalarda bulunan Ersoy, "Ülkemiz ve Malatya’mız tarihin en büyük afetlerinden biri ile yüzleşti, çok büyük yıkımlar oldu. Büyük acılar duyduk ama çok şükür bugün burada Ramazan’ın ilk gününde orucumuzu hep birlikte açıyoruz. Ramazan’ın ilk gününde sizlerle iftarda buluşmanın mutluğunu yaşıyor, hepinize tekrar teşekkürlerimizi sunuyorum” dedi.

“El ele vererek birlikte ayağa kalkacağız”

Bir sonraki Ramazan ayı ve bayramı kalıcı konutlarda karşılamayı hedeflediklerini kaydeden Bakan Ersoy, ”Bizler millet olarak çok güçlü bir milletiz. Bunu her afetten sonra görüyoruz. İnşallah bu afeti de ülke olarak, Malatya olarak, şehir olarak el ele vererek atlatacağız, birlikte ayağa kalkacağız. Bunun da güzel örneklerini birkaç haftadır şehrimizde görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız afet çalışmalarını özellikle yakından takip ediyor. Aralarda Ankara’ya dönüp kendilerini bilgilendiriyoruz, kendileri de düzenli olarak afet bölgelerini ziyaret ediyor. İnşallah hızlı bir şekilde sizleri geçici konutlara almaya başladık, burada konteyner kentler gibi konteyner kentleri bayrama kadar tamamlayacağız. Hızlı bir acil ihtiyacı olan vatandaşlarımızı konteyner kentlere alacağız. Malatya’mızda temel atma çalışmaları başladı. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi bir yıl içerisinde kalıcı konutlarımızı tamamlayıp, inşallah bir dahaki bayramda ve Ramazan’da iftarlarımızı sizin kalıcı konutlarınızda açmak olacak. O yüzden devlet olarak bütün konsantrasyonumuzu buraya verdik. Bu süreci atlatana kadar sizlerle olacağız. Malatya bu süreci çok iyi yönetti şu ana kadar” diye konuştu.