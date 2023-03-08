Bakan Çavuşoğlu: “(Türkiye-Suriye görüşmeleri) Rusya’dan teknik düzeyde bir toplantı yapma teklifi geldi”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Rusya’dan olası dışişleri bakanları toplantısının hazırlığı için teknik düzeyde bir toplantı yapma teklifi geldi, gelecek hafta için bakan yardımcımızı da Moskova’ya göndereceğiz ve bu toplantıya İran tarafı da katılacak. Daha sonra yani bu toplantıda dışişleri bakanları toplantısının hazırlıkları yapılacak, yine hepimizin uygun gördüğü bir zamanda dışişleri bakanları düzeyinde de toplantı gerçekleştirilebilir” dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile bakanlıkta bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu ve Abdullahiyan gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayarak sözlerine başlayan Bakan Çavuşoğlu, “Deprem meydana geldikten sonra hemen acımızı paylaşan İran devletine ve halkına teşekkür ediyoruz. Hemen taziyelerini ilettiler, yardım teklifinde ulundular, 150 kişilik arama-kurtarma ekibi geldi, Gaziantep’te 11 vatandaşımızı enkazdan çıkardılar. Çok fazla uçakla insani yardım ve Adıyaman’a kurdukları sahra hastanesi içi gerekli materyalleri getirdiler. Adıyaman’da bir çadır kent de kurdular" dedi.

Kendisinin de ilerleyen süreçte İran’ı ziyaret etmeyi planladığını aktaran Çavuşoğlu, “Enerji konusunda işbirliğimizi daha da geliştirmek istiyoruz. Terör ile mücadelede daha gayretli olmamız gerekiyor. Önümüzdeki süreçte bu konularda somut adımlar atmaya devam edeceğiz. Bölgesel konuları da uluslararası meseleleri de değerlendik. Savaşın ikinci yılına girildi, bu savaşın durması için üzerimize düşeni yapmamız gerekiyor. Nükleer anlaşma konusunda o anlaşmanın bir an önce imzalanmasında Türkiye olarak fayda görüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Kendi yaralarımızı sararken Suriye’ye duyarsız kalmamız mümkün değildi”

Ortak açıklamanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu, Suriye’ye deprem yardımlarının aktarımı için yapılan çalışmalara ilişkin şunları söyledi:

“Suriyeli kardeşlerimiz de bu depremde vefat etti. Bir taraftan kendi yaralarımızı sararken Suriye’de depremden etkilenen kişilere duyarsız kalmamız mümkün değildi. Uluslararası yardımların Suriye’ye depremden etkilenenlere ulaştırılması için elimizden geleni yaptık. Cilvegözü sınır kapımız, maalesef bu kapıya ulaşan yolar da deprem nedeniyle zarar gördü. Bunların kısa sürede tamir için çalışmalar yapıldı. Bugüne kadar bu kapıdan 475 yardım TIR’ı geçti. BM yardımları kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Diğer taraftan insani yardım götürmek isteyen tüm uçaklara hava sahamızı da açtık. Sınır ötesi bu yardımlara ilaveten bir de çizgi ötesi, bu konuda da Türkiye gerekli desteği vermiştir. Ayrıca Kilis’te açık olan 2 sınır kapımızın da yardımlar için kullanılabileceğini söyledik ve BM bu sınır kapılarını kullanarak Suriyelilere yardım ulaştırdı. Yine bu kapıdan yardım ulaştırmak isteyen ülkelere de ya da yönetimlere de kim olursa olsun sivil toplum örgütleri insani yardım kuruluşlarına aynı şekilde yardımcı olduk. Yani sonuçta Türkiye olarak duyarsız kalmadık, onlara ulaştırılacak yardımlar konusunda elimizden gelen desteği verdik, bu bazen yanlış yorumlandı. ‘İşte kapılar açılıyor tüm Suriyeliler Türkiye’ye geliyor’ gibi biliyorsunuz böyle durumlarda komplo teorileri her zaman atılır. İnsani konular bile bazen siyasete alet edilir, bu konuda Türkiye’de de bazı siyasetçilerin de yanlış yorumladıklarını gördük. Ne olursa olsun yani gerçekleri söylemeye devam edeceğiz, yine bu tür destekleri devam ettireceğiz, yani depremden bağımsız olarak da zaten BM’nin Suriye’ye insani yardımlarını Cilvegözü kapısından aktarılması eskiden beri devam ediyor.”

Suriye ile yapılacak görüşme öncesi teknik toplantı Rusya’da

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye ve Suriye arasındaki 4’lü formattaki toplantıya ilişkin gelen soru üzerine, "Türkiye olarak bizim için İran’ın katılmasının hiçbir mahsuru yoktur. Rusya’ya da İran’ın katılmasında bir mahsur yok dedik, şimdi toplantı için çalışmalar devam ediyor. Bunu da dörtlü bir şekilde yapmayı planlıyoruz. Rusya’dan olası dışişleri bakanları toplantısının hazırlığı için teknik düzeyde bir toplantı yapma teklifi geldi, gelecek hafta için bakan yardımcımızı da Moskova’ya göndereceğiz ve bu toplantıya İran tarafı da katılacak. Daha sonra yani bu toplantıda dışişleri bakanları toplantısının hazırlıkları yapılacak, yine hepimizin uygun gördüğü bir zamanda dışişleri bakanları düzeyinde de toplantı gerçekleştirilebilir. Ama gelecek hafta Moskova’da teknik düzeyde dörtlü bir toplantı için Rusya’dan bir davet aldık, biz de bu toplantıya katılacağız” açıklamasında bulundu.

“Kadınlar İran’da toplumumuzun en güçlü parçasıdır”

İran Dışişleri Bakanı Hossein Amir-Abdollahian ise 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayarak, “Kadınlar İran’da toplumumuzun en güçlü parçasıdır. Aynı şekilde dost ve kardeş Türkiye’de de kadınlar aynı rolü üstleniyorlar. Depremin olduğu ilk saatten itibaren dini liderimiz ve Sayın Cumhurbaşkanımız açık bir şekilde vurgu yaparak iş birliği ve yardımlaşma konusunda direktifinde bulundu” açıklamasında bulundu.

Öncelikle ikili konuları görüşme fırsatı elde ettiklerinin altını çizen Hossein Amir-Abdollahian, “Engellerin kaldırılması konusunda neler yapılması gerekiyor onu görüştük. Gümrük ve transit ilişkileri görüştük. İki ülkenin iş birliğinin en önemli bölümünü oluşturuyor. Biz bölgesel ortaklıklara rekabetten ziyade ulaştırma koridorlarında İran ve Türkiye arasındaki koridoru çok önemsiyoruz” diye konuştu.

Suriye ve Türkiye’nin bölgenin önemli iki ülkesi olduğunu söyleyen Hossein Amir-Abdollahian, “Geçen seferki ziyaretimde söylediğim gibi İran, bölgesel iş birliği çerçevesinde Suriye ile Ankara arasında farklı bakış açılarını gidermek için kendi rolünü üstlenmeye hazırdır. İran, her türlü 4’lü formata Tahran-Moskova-Ankara-Şam arasındaki formata hazır olduğunu beyan ediyor” dedi.