Bakan Bozdağ: “Milli irade sandığa yansıdı”

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu için, “Milli irade sandığa yansıdı” dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu üzerine sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bakan Bozdağ yaptığı paylaşımda, “Milli irade sandığa yansıdı. Aziz Türk milleti tercihini yaptı ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı Türkiye yüzyılının ilk başkanı seçti. Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi’yi gönülden tebrik ediyorum. Rabbim, Başkanımız Erdoğan Beyefendi’nin muhafızı, yar ve yardımcısı olsun. Bu hayırlı sonucu nasip eden Rabbime, sonsuz hamd ve şükrediyorum. Cumhurbaşkanımıza dua ve desteğini eksik etmeyen aziz milletimizin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum. Türkiye yüzyılı başlıyor. Haydi Bismillah” ifadelerini kullandı.