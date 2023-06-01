Moldova’da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi’nin ardından açıklama yapan Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu, “İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana yaşanan en büyük askeri saldırıya ve uluslararası hukuk ihlallerine karşı birleştiğimizi gösterdik” dedi.

AB üyesi ve üye olmayan 40’tan fazla ülke liderinin katılımıyla Moldova’da ikincisi düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi sona erdi. Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu zirvenin ardından düzenlediği basın toplantısında, Avrupa’nın dört bir yanından liderlere Moldova’da ağırlamaktan zevk duyduğunu ifade ederek, “AB üyesi olmayan bir ülkede yapılan ilk Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısıydı ve herkesi burada ağırlayabildiğimiz için çok gururluyuz. Bugün burada, Ukrayna’dan sadece 20 kilometre uzakta, Avrupa’ya barışı geri getirme konusundaki kolektif ve güçlü kararlılığımızı yeniden teyit etmek için kıtayı bir araya getirdik” dedi. Sandu, “Bugün, kıtamızın istikrarının tehdit altında olduğu bir dönemde gücümüzü ve birliğimizi gösterdik. İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana yaşanan en büyük askeri saldırıya ve uluslararası hukuk ihlallerine karşı birleştiğimizi gösterdik” ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’e savaş ne kadar sürerse sürsün destek vereceklerini belirttiğini aktaran Sandu, “Moldova Cumhurbaşkanı olarak, Ukrayna’nın direnişi ve cesareti olmasaydı kendi ülkemin tehdit altında olacağını biliyorum. Bugün güvenlik hakkında konuştuk. Avrupa kıtasını savaşlardan, saldırganlıktan ve tehditlerden koruma ihtiyacından bahsettik” dedi.

Toplantıda Avrupa’nın kritik altyapısının siber ve fiziksel güvenliğini güçlendirmeye yönelik ortak çabalarımızı hızlandırma konusunda anlaştıklarını belirten Sandu, “Ortak eylemlerimiz, Avrupa ailemizi birbirine daha sıkı bağlayacak, Avrupa’yı daha güçlü kılacak ve bizi daha güvenli hale getirecek” dedi.

Avrupa Siyasi Topluluğu’nun bir sonraki zirvesi İspanya’da yapılacak.