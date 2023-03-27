Amasya’nın yeni Belediye Başkanı Çelik: “Çiçek göndermeyin, depremzedeler için bağış yapın”

Amasya’nın yeni Belediye Başkanı Bayram Çelik, göreve başlaması dolayısıyla kendisine çiçek göndermek isteyenlere bunun yerine depremzedeler için bağışta bulunmaları çağrısını yaptı.

MHP’den Amasya milletvekili aday adayı olan Mehmet Sarı’nın istifasının ardından başkanlığa seçilen Bayram Çelik, bağışların ilde yardım faaliyeti gösteren Nefes Derneğine ve AFAD’ın hesaplarına yapılabileceğini söyledi.

Belediyenin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Başkan Çelik, “Ülkemiz zor günlerden geçiyor. Yaşadığımız deprem sebebiyle birçok kardeşimiz mağdur durumda. Amasya Belediye Başkanlığı görevine başlamış olmam sebebiyle siz kıymetli dostlarımdan çiçek göndermek yerine Nefes Derneğimize ya da AFAD’a bağışta bulunmalarını özellikle rica ederim” değerlendirmesinde bulundu.

İldeki depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için faaliyetlerin sürdürüldüğüne vurgu yapıp paylaşımdan önce gönderilen çiçeklerin geri verilip ücretinin de bağışlanacağını anlatan Çelik, “Hep birlikte, tek yürek olursak yaraları sarar ve ayağa kalkarız” diye konuştu.