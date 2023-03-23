AK Parti’den, belediyelere “ Ramazan Ayı Faaliyetleri” genelgesi

Adalet ve Kalkınma Partisi Yerel Yönetimler Başkanlığından, AK Partili Belediyelere “Ramazan Ayı Faaliyetleri” hakkında genelge gönderildi. Genelgede, 6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle tarihin en büyük felaketlerinden karşı karşıya kalındığı hatırlatıldı. Genelgeye ilişkin AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, “Devletimiz, deprem anından itibaren bütün kurumlarını tüm imkânlarıyla seferber etti. Bunun yanında, belediyelerimizin afet bölgelerinde yaraları sarmak için büyük bir gayretle çalışmaları takdire şayandır. Depremden etkilenen il ve ilçelerimiz ile ‘Kardeş Belediye’ uygulamalarımız etkili oldu ve büyük bir teveccüh gördü. Bu nedenle gece gündüz demeden bölgede hizmet eden, yaraların sarılmasında samimi gayret gösteren tüm belediye başkanlarımızı ve ekip arkadaşlarını tebrik ediyorum. Ülkemizi derinden etkileyen asrın afetinden dolayı, 11 Ayın Sultanı Ramazan-ı Şerif’i karşılamanın mutluluğunu buruk bir şekilde yaşıyoruz. Kayıplarımızı geri getiremesek de devletimiz yıkılanın yerine daha iyisini, daha güzelini yapmaya muktedirdir. Devletimizin kurumlarıyla, belediyelerimizle, hayırsever vatandaşlarımızın gayretiyle hep birlikte bu felaketin acısını dindirecek ve yaraları saracağız inşallah” ifadelerine yer verdi.

Deprem felaketi sebebiyle şehirlere gelen afetzedelerin bulunduğu mahallelerde iftar çadırları kurabileceğini belirten Özhaseki, “Kıymetli Başkanım, Derin bir manevi iklimi teneffüs edeceğimiz bu mübarek ayda yerel yönetimler olarak bizlere düşen görev; şehirlerimizde yardımlaşmanın ve dayanışmanın bereketini en güzel şekilde yaşatmaktır. Deprem felaketi sebebiyle şehirlerinize gelen afetzedelerin bulunduğu mahallelerimizde iftar çadırları kurabiliriz. Toplu iftar organizasyonu yapılan alanlara ulaşamayan depremzedelerimize de iftarlık ve sahurluk ikramlarınızı hassasiyetle teslim etmeliyiz. Afetzede vatandaşlarımızın her daim yanlarında olduğumuzu hissettirmeli ve onlara şehirlerimizdeki misafirperverliğimizin en güzel örneklerini sergilemeliyiz. Afet bölgelerinde yaptığımız inşa ve ihya çalışmalarının yanında; bütün belediye başkanlarımızdan şehirleri için gösterdikleri hassasiyetin aynısını afet bölgelerinde de göstereceklerinden hiç şüphemiz yoktur. Kardeş Belediyelerimizin deprem bölgesinde yapacağı programlarla vatandaşlarımızı bu manevi iklimden mahrum bırakmamış olacağız. Ayrıca bu mübarek ayda ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin yaralarını sarmak, sofralarına misafir olmak; birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daha da pekiştirecektir. Yine aziz şehitlerimizin emaneti kıymetli şehit ailelerimizi ve kahraman gazilerimizi ihmal etmemeye bu mübarek ayda daha da çok dikkat etmeliyiz. Bu vesileyle bir kez daha deprem felaketinde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet; yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Sizlerin ve afet bölgesinde canla başla çalışan mesai arkadaşlarımızın Mübarek Ramazan-ı Şerif’ini tebrik ediyorum” dedi.