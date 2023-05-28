AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe’den teşekkür konuşması: “Bu seçimin kazananı Türkiye sevdalılarıdır”

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim zaferi üzerine yaptığı teşekkür konuşmasında “Emanetinizi aldınız. Onu yeniden cumhurbaşkanı yaptınız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu seçimin kazananı Türkiye sevdalılarıdır” dedi.

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinin tamamlanmasının ardından vatandaşlar, AK Parti İl Başkanlığı önüne gelerek sonuçları takip etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın resmi olmayan sonuçlara göre yeniden seçilmesi üzerine Başkanlık Binası önünde kutlamalar yapıldı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, coşkulu kalabalığa hitap ederek bir teşekkür konuşması gerçekleştirdi.

“Türkiye’ye yüzyılını başlatan Türkiye’ye selam olsun”

Kabaktepe, “İstanbul’a selam ediyoruz. 29 Mayıs 1453’te çağ açıp çağ kapatan şehre, Türkiye’ye yüzyılını başlatan Türkiye’ye selam olsun. Cumhurbaşkanımız ‘Beraber ıslandık’ dediği gibi sevgide de, tasada da, hep beraber Türkiye’nin kazandığı bu yolda birlikte ıslanmaya da, birlikte yürümeye de, birlikte koşmaya da, Cumhurbaşkanımızın arkasında sıra dağlar gibi durmaya hep beraber devam ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Bu seçimin kazananı Türkiye sevdalılarıdır”

Bu seçimin 85 milyonluk Türkiye’nin kazandığını ifade eden Kabaktepe, “Bu seçimin kazananı Türkiye sevdalılarıdır. Bu seçimin kazananı al bayrağımıza, hilalimize sevdalı olanlardır. Hiç kimsenin kaybetmediği, Türkiye yüzyılının açılacağı, Türkiye’nin dünyada parmakla gösterilen bir ülke noktasına gelmesinin daha da devam edeceği günlere hep beraber cumhurbaşkanımızla yürümeye devam ediyoruz” diye konuştu.

“Emanetinizi aldınız, yeniden cumhurbaşkanı yaptınız”

Teşkilat mensuplarına seslenen Kabaktepe, “İki turlu bir seçimde alın teri döktünüz. Gayret ettiniz. Çaba gösterdiniz. Her birinize tek tek teşekkür ediyoruz. Şükranlarımızı sunuyoruz. İyi ki varsınız. Cumhurbaşkanımızı Beştepe’den dinleyeceğiz. ‘Türkiye sana emanet’ diyerek 85 milyon kardeş olarak cumhurbaşkanımızı size emanet ettik. Emanetinizi aldınız. Onu yeniden cumhurbaşkanı yaptınız. Hepinize çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.