AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: “Malatya’da 31 AK belediyemizi kardeş ilan ettik“

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem nedeniyle 1 büyükşehir, 5 il, 25 ilçe belediyesi olmak üzere toplam 31 AK Partili belediyenin hayat normale dönene kadar Malatya’da ve ilçelerinde çalışacağını bildirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Malatya ile Balıkesir Büyükşehir Belediyemiz, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Muş ve Sivas Belediyelerimiz başta olmak üzere 31 AK belediyemizi kardeş ilan ettik. Kardeş belediyelerimiz Malatya ve ilçelerinde hayat normale dönene kadar çalışmaya devam edecek” dedi.