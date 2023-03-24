AB’den, Rusya’ya kaçırılan Ukraynalı çocuklar için konferans

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya’ya götürülen Ukraynalı çocukların durumuyla ilgili konferans düzenleneceğini açıkladı.

Ukrayna hükümetinin Rusya’nın binlerce çocuğu ülkeye kaçırdığına yönelik iddialarının ardından Avrupa Birliği (AB) harekete geçti. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Liderler Zirvesi’nde yaptığı açıklamada, AB’nin yasa dışı yollarla Rusya’ya götürülen Ukraynalı çocukların ülkeye dönüşünün sağlanmasıyla ilgili bir konferans düzenleyeceğini söyledi. Von der Leyen, "Çocukları ülkeden çıkarmak için orada yaşananlar, tarihimizin en karanlık zamanlarından korkunç bir hatıra. Bu bir savaş suçudur" dedi. Von der Leyen, çocukların geri dönmelerini sağlamak için Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ile birlikte çalışacaklarını ifade etti.

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Ukraynalı çocukların yasa dışı yollarla ülkeye götürülmesindeki rolü nedeniyle savaş suçu işlediği gerekçesiyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında tutuklama kararı çıkarmıştı.

Ukrayna hükümeti tarafından açıklanan verilere göre, 24 Şubat 2022’de savaşın başlamasından bu yana 16 bin 200 Ukraynalı çocuk yasa dışı şekilde Rusya’ya götürüldü. Bu çocuklardan yalnızca 308’inin Ukrayna’ya döndüğü belirtildi.