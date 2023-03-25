3. günde Cumhurbaşkanı adayları için verilen imza sayısı belli oldu!

İNCE 76 BİN İMZAYA ULAŞTI

Muharrem İnce 76 bin 901, Sinan Oğan 39 bin 317 imza alırken; Doğu Perinçek ise 16 bin 192 imzada kaldı. Parti teşkilatının oy toplama süreci devam ettiği sırada Cumhur İttifakı'na katıldığı açıklanan Yeniden Refah Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Fatih Erbakan, aynı zamanda cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini de açıkladı. YSK'nın gün sonunda açıkladığı imza sayılarında Erbakan'ın 69 bin 79'da kaldığı görüldü.

YSK'nın açıkladığı karara göre; Hilmi Özden, Halil Murat Ünver, Yakup Türkal, Ahmet Özal, Sinan Oğan, Muharrem İnce, Doğu Perinçek, Fatih Erbakan, İrfan Uzun, Davut Turan ve Erkan Trükten seçmenler tarafından verilecek 100 bin imza ile cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilebilecek. Erbakan, son imza gününden 3 gün önce, adaylıktan çekildi.

Seçmenler, adaylara imza verebilmek için 22-27 Mart tarihlerinde 08.00 - 20.00 saatleri arasında ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına başvurarak imza verilecek. Ayrıca, alınan kararla, saat 20.00 itibarıyla sırada bekleyenlerin de tespitinin yapılarak bu kişilerin de imza işlemleri tamamlanacak

YSK'dan alınan verilerine göre üçüncü günün ardından adayların topladıkları imza sayıları şu şekilde:

Muharrem İnce: 76901

Sinan Oğan: 39317

Doğu Perinçek : 16192

Yakup Türkal : 2031

Erkan Trükten : 1116

Tevfik Ahmet Özal : 807

İrfan Uzun : 447

Halil Murat Ünver : 285

Hilmi Özden : 225

Davut Turan : 92