Kongrede alınan kararlara göre, silahlı mücadelenin artık sürdürülemeyeceği ve yeni dönemde farklı yöntemlerin ön plana çıkacağı belirtildi. PKK’nın söz konusu kongrede fesih kararını oy birliğiyle aldığı ifade edilirken, örgütün silahlı kadrolarının tasfiyesi ve faaliyetlerine son verilmesinin yol haritası da bildiride yer aldı.

Örgüt yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, "12. Kongremiz, tarihsel sorumluluğumuzun bilinciyle silahlı mücadele döneminin kapandığını ve PKK ismiyle yürütülen yapılanmanın sona erdiğini ilan etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Uzmanlar, bu gelişmenin Türkiye başta olmak üzere bölgede kalıcı barışa dair umutları artırabileceğini belirtirken, alınan kararların sahadaki yansımalarının dikkatle izlenmesi gerektiğini vurguluyor.

PKK'nın bu açıklaması, son yıllarda azalan örgütsel etkinliğin ve uluslararası baskının sonucu olarak değerlendirilirken, kamuoyunda “tarihi bir dönüm noktası” olarak yorumlandı.