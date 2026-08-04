Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) bitkisel üretim tahminlerine göre, kiraz üretiminde artış beklenirken vişne rekoltesinin geçen yılki seviyelerde kalacağı öngörülüyor. Türkiye genelinde yaklaşık 200 bin ton olarak gerçekleşmesi beklenen üretimin önemli bir bölümünü Sultandağı-Akşehir havzası karşılayacak.

Bu yıl bölgede yaklaşık 28 bin ton vişne hasadı hedefleniyor. Bunun 15 bin tonunun Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde, 13 bin tonunun ise Konya'nın Akşehir ilçesinde üretilmesi bekleniyor.

Zirai don stokları eritti, sanayi alıma yöneldi

Geçen yıl etkili olan zirai don nedeniyle reçel, meyve suyu, dondurulmuş gıda ve pastacılık sektöründe kullanılan vişne stoklarının önemli ölçüde azalması, bu sezon sanayicinin alım iştahını artırdı. Özellikle kiraz sezonunda beklediği geliri elde edemeyen üreticiler, vişneden umutlu.

Hasadın başlamasıyla birlikte Sultandağı'nda sanayilik (şokluk) vişnenin kilogram fiyatı 60 lira, pazarlık vişnesinin fiyatı ise 80 lira seviyesinden işlem görmeye başladı.

Yüksek aromasıyla sanayinin gözdesi

Sultandağı ve Akşehir'de yetişen vişneler, sahip oldukları yüksek aroma, yoğun renk ve lezzet özellikleri sayesinde meyve suyu üreticileri başta olmak üzere gıda sanayisinin en çok tercih ettiği ürünler arasında yer alıyor. Sektör temsilcileri, kaliteli meyve suyu üretiminde Sultandağı vişnesinin önemli bir yere sahip olduğunu belirtiyor.

Diğer önemli üretim merkezlerinden Kütahya'da hasadın sona yaklaşmasına rağmen sanayicinin yeterli miktarda ürün tedarik edememesi de talebi Sultandağı-Akşehir havzasına yönlendiriyor. Bu nedenle üreticiler ve tüccarlar, sezon ilerledikçe vişnenin kilogram fiyatının 100 liraya kadar yükselmesini bekliyor.

Üretici vişneden umutlu

Sultandağı'na bağlı Yeşilçiftlik beldesinde üreticilik yapan Mustafa Akpınar, kiraz sezonunda bekledikleri kazancı elde edemediklerini belirterek vişnenin yüzlerini güldüreceğini söyledi.

Akpınar, "Kirazda istediğimiz fiyat oluşmadı, zararına ya da başa baş hasat yaptık. Vişne ise sezona iyi başladı. Pazarlık fiyatının 80 lira olması üretici için sevindirici. İnşallah bu sezon vişneden kazanacağız." ifadelerini kullandı.

Uzmanlar, düşük stok seviyeleri, güçlü sanayi talebi ve Sultandağı vişnesinin kalite avantajı sayesinde sezon boyunca fiyatların üretici lehine seyretmesinin beklendiğini belirtiyor.