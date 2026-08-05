Programda konuşan Filistin Konvoyu Sözcüsü Hüseyin Durmaz, "İsrail Diaspora Bakanlığı'nın istihbarat raporlarında 30 Temmuz 2026'da Filistin konvoyunun İstanbul'a girdiği Başakşehir eylemini yüksek risk seviyesi olarak listelemiştir. 30 ülkeden katılımcıya sahip Uluslararası ‘Filistin Konvoyu' baştan sona sivil, şiddetsiz ve hukuka bağlı bir harekettir. Çağrımız siyonist işgal rejimine ve devam etmekte olan soykırıma, Batı Şeria'da şiddetle artan işgale ve zulme, Filistinli esirleri hedef alan ayrımcı idam yasasına karşı durmaktır. Böyle bir buluşmanın koordinatlarıyla ve hedeflere yakınlığıyla kataloglandırılması bir güvenlik kaygısı değil, bir niyet beyanıdır. Şiddetsiz ve uluslararası bir topluluğu tehdit eden siyonist varlık, korktuğu şeyin uluslararası alanda yalnızlaşmak olduğunu ifade etmektedir. Bu nedenle ilan ediyoruz ki konvoyumuzun bu şekilde raporlanması muhtemel sabotaj, manipülasyon, saldırı ve tehditlerin kavramsal bir ön hazırlığıdır. Ve şimdiden bildiriyoruz ki Filistin konvoyuna yönelik her engellemenin, her karalamanın ve sabotajın faili faşist siyonist İsrail'dir. Gücümüz birlikte olmamız ve hedefimiz Batı Şeria ve Gazze'dir. Kararlılık ve azimle berrak bir göğün altında, saf bir imanla yolumuza devam ediyoruz" dedi.



Konya Sivil Toplum Kuruluşları Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Demirel de, "Ey bu kervanın asil yolcuları, kardeşlerim, misafirlerimiz, yolunuz açık olsun. Rabbim sizleri zorda koymasın, darda koymasın, yolda koymasın. Gideceğiniz Filistin topraklarındaki kardeşlerimize selam, muhabbet ve hürmetlerimizi arz ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Filistin Konvoyu Yönetim Kurulu Üyesi Celil Yiğit ise, "Geçtiğimiz ülkelerde ve de şehirlerde şunu gördük ki toplumların birleşmesiyle çıkan ses üzere bir ses yok. Bizlerin bir araya gelişlerini tehdit olarak gördüklerini biraz önce yapılan basın açıklamasıyla bir kez daha anlamış olduk. Bizler birlik ve beraberliği sağladığımızda sivil bir inisiyatif ortaya koyduğumuzda onların nasıl tedirgin olduğunu, bu meseleden nasıl çekindiklerini bir kez daha gördük ve Allah'ın izniyle büyüyerek bu konvoy yoluna devam edecek. Başakşehir'de bir kalabalık vardı, onu tehdit olarak gördüler. Sakarya'da daha büyük bir kalabalık vardı. Ankara'da daha büyüğü vardı ve bugün Konya kendisini gösterdi yolları kapatarak. Allah'ın izniyle yarınsa konvoyumuz Adana'da olacak" diye konuştu.