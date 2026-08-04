Yılın ilk yedi ayını kapsayan ocak-temmuz döneminde ise savunma ve havacılık ihracatı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 26,2 artış göstererek 5 milyar 787 milyon dolar seviyesine yükseldi. Son 12 aylık ihracat hacmi ise 11,2 milyar dolara çıkarak sektörün küresel pazardaki büyümesini bir kez daha ortaya koydu.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, elde edilen başarının yalnızca ihracat rakamlarından ibaret olmadığını belirterek, Türkiye'nin mühendislik kabiliyeti, üretim kapasitesi ve teknolojik yetkinliğinin uluslararası alanda giderek daha fazla karşılık bulduğunu ifade etti.

Görgün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde savunma sanayisinde yürütülen çalışmaların meyvelerini verdiğini vurgulayarak, ihracattaki artışın sektörün ortak emeğinin bir sonucu olduğunu söyledi.

Savunma sanayisinin son yıllarda yüksek katma değerli ürünlere yönelmesi, yerli ve milli teknolojilerin uluslararası pazarlarda daha fazla tercih edilmesi ve yeni pazarlara açılması, ihracat performansındaki yükselişin temel nedenleri arasında gösteriliyor. Uzmanlar, mevcut ivmenin korunması halinde 2026 yılı sonunda sektörün yeni ihracat rekorlarına ulaşabileceğine dikkat çekiyor.