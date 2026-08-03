Kilis Belediyesi restoranında sunulan kahvaltıda, kentin coğrafi işaretli ve yöresel ürünleri bir araya getiriliyor. Restoran İşletme Sorumlusu Hakan Demir, kahvaltıda Kilis'in ödüllü sıkma zeytinyağı, orijinal Kilis zahteri, Kilis pidesi, çökelek ve yöreye özgü birçok ürünün yer aldığını söyledi.

Zahterin yaklaşık 35-40 çeşit baharat ve bakliyatın öğütülmesiyle hazırlandığını belirten Demir, "Tatlıdan tuzluya kadar birçok yöresel lezzeti kahvaltımızda sunuyoruz. İki kişilik kahvaltımız 600 lira. Hem fiyatı hem de çeşitliliğiyle Türkiye'nin en uygun ve en zengin kahvaltılarından biri olduğunu düşünüyoruz" dedi.



Farklı şehirlerden gelen misafirlerin fiyat karşısında şaşkınlık yaşadığını ifade eden Demir, Bodrum'dan gelen dört kişilik bir grubun bin 200 liralık hesabı görünce bunun kişi başı ücret olup olmadığını sorduğunu anlattı.

Bazı turizm bölgelerindeki kahvaltı fiyatlarını eleştiren Demir, "Bodrum'da kişi başı bin 500 liraya kadar çıkan kahvaltı fiyatları var. Dört kişilik bir kahvaltının 6 bin liraya ulaşması vatandaşlarımızı üzüyor. Esnafımızı daha makul fiyatlar konusunda sağduyuya davet ediyoruz. Bir kişilik kahvaltının binlerce liraya satılması doğru değil. Maliyeti ve gramajı bellidir" diye konuştu.

Öte yandan restoranda kahvaltı yapan vatandaşlar da sunulan lezzetlerden ve fiyatlardan memnun olduklarını dile getirdi.