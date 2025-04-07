Başman, altın fiyatlarındaki artışın, faizlerin düşmesinin ve piyasadan para çıkışının, vatandaşları altına yönlendirdiğini söyledi. Bu durumun, sahte altın ve düşük ayar ürünlerin piyasada daha fazla yer bulmasına neden olduğunu vurguladı. Kuyumcuları uyararak, "Teknolojinin gelişmesi, sahteciliğin tespitini zorlaştırdı. Mihenk taşı ile yapılan eski yöntemler artık geçerli değil. Sahte altınları tespit etmek için daha dikkatli olunmalı, özellikle ürünlerin paketini açmak çok önemli" diye konuştu.

Başman, kuyumcuların WhatsApp grupları aracılığıyla sahte altınlar hakkında bilgilendirildiğini, büyük firmaların ürünlerini taklit ettirmemek için yıllık milyonlarca lira yatırım yaptıklarını da sözlerine ekledi. Ayrıca, seri numaralarının internet üzerinden kontrol edilebileceği ve kuyumcuların ürünleri almadan önce detaylı bir şekilde incelemeleri gerektiği uyarısında bulundu.