Adalet Bakanı Yılmaz Tunç saat 23.18'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, iddialar sonrası içeriklerle ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından adli soruşturmaların başlatıldığını açıklamıştı. Para cezası, reklam yasağı, bant daraltma ve erişimin engellenmesi yaptırımlarının uygulanabileceğini söyleyen Bakan Tunç'un paylaşımdan sonra ise Discord'a erişim engeli getirldi. Bakan Tunç erişim engeli ile ilgili yaptığı paylaşımında ise “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği'nce Discord isimli sosyal medya platformuna 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'un 8/1 maddesinde yer alan ‘çocukların cinsel istismarı ve müstehcenlik' suçlarının işlendiğine dair yeterli şüphenin bulunması nedeniyle tüm yayınlarının içerikten çıkartılarak belirtilen URL adreslerine Türkiye'den erişimin engellenmesi kararı verilmiştir. Geleceğimizin teminatı gençlerimizi ve çocuklarımızı sosyal medyanın ve internetin suç teşkil eden zararlı yayınlarından korumakta kararlıyız. Toplumsal yapımızın temelini sarsmaya yönelik girişimlere asla müsaade etmeyeceğiz” ifadelerine yer verdi.