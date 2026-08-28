Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü koordinesinde Pınarlıbelen Mahallesi'nde yürütülen Pazar Yeri ve Sosyal Etkinlik Alanı Projesi'nde çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Projenin yüzde 75'i tamamlandı.

Bodrum Belediyesi, mahallelerin ihtiyaçları doğrultusunda üstyapı yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Pınarlıbelen Mahallesi'nde yapımına devam edilen Pazar Yeri ve Sosyal Etkinlik Alanı Projesi çalışmalarında son aşamaya gelindi. İhale süreci tamamlanarak yüklenici firmaya yer teslimi yapılmasının ardından projenin temel inşası ve hafriyat çalışmaları kısa sürede tamamlandı. Toplam bin 414 metrekare alan üzerinde, 987,97 metrekare brüt inşaat alanına sahip olacak çok amaçlı tesiste çatı imalatı işlemleri ise sürüyor.

Eylül ayı sonunda tamamlanması hedeflenen tesiste 425 metrekare kapalı pazar alanı, gelin odası ve sosyal donatılar, zabıta birimi ve mutfak alanı yer alacak. Tesis, mahalle sakinlerinin hem alışveriş hem de sosyal etkinliklerde kullanabileceği modern bir yaşam alanı olarak hizmet verecek.

Pınarlıbelen Pazar Yeri ve Sosyal Etkinlik Alanı Projesi'ni sahada yerinde inceleyen Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, ilçe genelinde devam eden projelerin en kısa sürede tamamlanması için ilgili birimlere talimat verdi. Başkan Mandalinci, mahallelerin ihtiyaçları doğrultusunda yeni proje alanlarının oluşturulması için de planlamaların sürdüğünü belirtti.