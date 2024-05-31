İsrail'e Türkiye üzerinden petrol sağlayan Azerbaycan devletine ait Socar enerji şirketinin İstanbul'daki binası, Filistin için Bin Genç grubu tarafından protesto edildi. Grup, Socar'ın binasına kan kırmızı boyalar fırlatarak tepkilerini gösterdi.

İsrail'le ticaret yapan MÜSİAD üyesi pek çok şirket önünde eylem düzenleyen Filistin için Bin Genç grubu, bu kez de Socar petrol ve doğalgaz şirketinin İstanbul'daki binası önünde toplandı. Grup, ellerindeki kırmızı boyalarla Socar'ın binasına saldırarak, İsrail'e petrol sağlayan şirkete karşı öfkesini dile getirdi.

Grup, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımda eylemlerini şu sözlerle duyurdu:

"Katil İsrail 9 aydır Filistin'de soykırım işlerken, Azerbaycan-Türkiye el ele bu soykırıma milyonlarca varil petrol taşımaktadır. Bu ikiyüzlü ticarete dur demek için Cuma günü saat 15.00'da SOCAR Türkiye önündeyiz. Tüm Filistin dostlarını bekliyoruz."

Grup, protesto sırasında "Soykırımcı İsrail'e petrol sağlayan Socar önünde intifada sesini haykırmaya devam ediyoruz! Bu topraklardan işgali, soykırımı besleyenlerin yakasındayız, bu kanlı ticarete geçit vermeyeceğiz!" şeklinde sloganlar attı. Ayrıca, "Soykırıma ortak olan kim varsa kapısına dayanacak, oldukları yeri onlara dar edeceğiz. Buradayız, yakanızdayız!" ifadeleriyle tepkilerini sürdürdüler.