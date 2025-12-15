Cumhurbaşkanı Aliyev, ülke egemenliğinin yeniden tesis edilmesi ve Anayasa’nın hukuki üstünlüğünün Azerbaycan’ın tüm topraklarında sağlanmasının halk için tarihi bir zafer olduğunu vurguladı. Bu çerçevede toplumsal uzlaşıyı güçlendirmek ve adalet sisteminde yeni bir sayfa açmak amacıyla af ilan edilmesi yönünde girişimde bulunuldu.

Karabağ Savaşı ve Terörle Mücadeleye Katılanlar Kapsamda

Af yasası taslağına göre; Karabağ Savaşı ile 19-20 Eylül 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen terörle mücadele operasyonları dahil olmak üzere, Azerbaycan’ın egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunması için yürütülen askeri faaliyetlere katılan kişiler aftan yararlanabilecek. Ayrıca bu operasyonlarda hayatını kaybeden veya kayıp olan kişilerin yakın akrabaları ile Ermenistan’ın sivil halka yönelik askeri provokasyonları sonucu engelli statüsü kazananlar da taslakta özel olarak yer alıyor.

Bunun yanı sıra kadınlar, 60 yaşını doldurmuş kişiler, suçu işlediği sırada reşit olmayanlar ve diğer bazı özel grupların da cezalardan veya cezai sorumluluktan muaf tutulması öngörülüyor.

Binlerce Mahkum Tahliye Edilecek

Taslağa göre kamu güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye atmayan, daha az ağır suçlardan veya ihmal sonucu işlenen suçlardan dolayı hapis cezasına çarptırılan kişilerin cezaevinden tahliye edilmesi ya da cezalarının kalan kısmının azaltılması planlanıyor.

Af yasasının kabul edilmesi halinde:

5 binden fazla mahkumun tahliye edilmesi,

3 binden fazla kişinin cezasında indirim yapılması,

7 binden fazla mahkumun özgürlük kısıtlamasından kurtulması,

Yaklaşık 4 bin kişinin hapis dışındaki cezalardan veya şartlı tahliye yükümlülüklerinden muaf tutulması,

Binden fazla kişinin ise tamamen cezai sorumluluktan kurtulması bekleniyor.

Azerbaycan Tarihinin En Kapsamlı Affı Olabilir

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Milli Meclis’e sunulan af yasası taslağının kabul edilmesi durumunda, hem kapsadığı kişi sayısı hem de tahliye edilecek mahkum sayısı açısından Azerbaycan tarihinin en büyük affı olacağı belirtiliyor. Düzenlemenin, toplumsal barışa ve hukuki normalleşmeye önemli katkı sağlaması bekleniyor.