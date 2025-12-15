Hatay’da 3 dönem milletvekilliği yapan CHP’li Serkan Topal, İl Afet Koordinasyon Toplantısı’nda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a teşekkür ederek, yürütülen çalışmaları övgüyle değerlendirdi.

Depremin ardından kısa sürede harekete geçen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hatay’ın yeniden ayağa kaldırılması için kapsamlı bir inşa süreci başlatmıştı. Afetin birinci yılında Antakya Gülderen Mahallesi’nde tamamlanan deprem konutları hak sahiplerine teslim edilirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 27 Aralık’ta Hatay’da son anahtar teslim töreninin gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Bu önemli tören öncesinde Hatay’a gelen Bakan Murat Kurum, kent genelindeki şantiyeleri gezerek çalışmaları yerinde inceledi. Şehrin simge caddelerinde gelinen son durumu değerlendiren Kurum, İl Afet Koordinasyon Toplantısı’na da başkanlık etti.

Toplantıda söz alan CHP’li Serkan Topal, yürütülen çalışmalara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“İki dakikada yok olan, yüzyıllık bir kenti iki yıl gibi kısa bir sürede yeniden inşa etmek son derece zor bir süreçtir. Bir vatandaşımızın bile mağdur edilmemesi adına gösterdiğiniz çaba ve ortaya koyduğunuz bu büyük emeği gerçekten takdir ediyorum.”

Topal’ın sözlerine teşekkürle karşılık veren Bakan Murat Kurum ise sürecin ortak bir dayanışma ruhuyla yürütüldüğünü vurguladı. Kurum, “Bu başarı hepimizin. Milletvekillerimizden belediye başkanlarımıza, depremzede vatandaşlarımızdan sahada emek veren tüm ekiplerimize kadar herkesin katkısıyla bu süreci yönetiyoruz. Hatay’ın bir ve beraber olması, devletine ve Sayın Cumhurbaşkanımıza güvenmesi en büyük gücümüz. Biz de Hataylı hemşehrilerimizi mahcup etmemek için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

Hatay’daki yeniden inşa süreci, deprem sonrası toparlanmanın yalnızca fiziki değil, toplumsal birlik ve dayanışmayla mümkün olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor.