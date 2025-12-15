Acı haberin ardından tüm programlarını iptal ederek Manisa’ya gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Şehir Hastanesi’nde Durbay ailesine taziyelerini iletti. Hastanede yaptığı açıklamada duygularına hâkim olamayan Özel, 6 ay içinde ikinci belediye başkanını kaybetmenin büyük bir acı olduğunu söyledi.

Genç yaşta kanser ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle bir süredir tedavi gören Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Durbay’ın vefatı, Manisa’da geniş yankı uyandırırken, CHP camiasında da derin bir yas havası oluşturdu.

“Cumhuriyet Halk Partisi Ailesi İki Evladını Kaybetti”

Manisa Şehir Hastanesi’nde Durbay’ın annesi Fatma Durbay ve babası Osman Durbay ile görüşen Özgür Özel, aileyle yakından ilgilenerek başsağlığı dileklerini iletti. Oldukça üzgün olduğu gözlenen Özel, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Durbay ailesi bugün bir evladını kaybetmenin acısını yaşıyor. Cumhuriyet Halk Partisi ailesi ise 6 ay içinde iki evladını kaybetti. Bu ilçe benim doğduğum yer. Gülşah, çocuk yaşlarından beri birlikte siyaset yaptığımız, partimizin bayrağını taşıyan bir evladımızdı. Hayal bile edemeyeceği bir rüyayı yaşadı ve bu ilçenin belediye başkanı oldu. Bu acıya nasıl dayanılır, gerçekten bilmiyorum. Tüm Manisa’nın başı sağ olsun.”

Özel’in hastanedeki ziyareti sırasında partililer ve belediye yetkilileri de hazır bulundu.

Manisa’da Büyük Yas

Gülşah Durbay’ın vefatı, Manisa halkını derinden etkilerken, sosyal medyada da çok sayıda taziye mesajı paylaşıldı. Özellikle Manisalılar, kısa süre önce hayatını kaybeden Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ile Gülşah Durbay’ın birlikte zeybek oynadığı görüntüleri paylaşarak yaşanan kaybın büyüklüğüne dikkat çekti.

Cenaze Programı Belli Oldu

Gülşah Durbay için 15 Aralık Pazartesi günü (Bugün) saat 11.00’da Şehzadeler Belediyesi önünde tören düzenlenecek. Hatuniye Camii’nde öğle namazında helallik alınmasının ardından Cumhuriyet Meydanı’nda cenaze namazı kılınacak. Durbay, doğup büyüdüğü Koldere Mahallesi’nde son yolculuğuna uğurlanacak. Ailesi taziyeleri Koldere Mahallesi’ndeki evlerinde kabul edecek.