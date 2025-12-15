Ankara’da düzenlenen programda konuşan Erdoğan, Türk dünyasıyla ilişkilerin tarihsel arka planına değinerek, Türkiye’nin kardeş cumhuriyetlerle kurduğu bağların stratejik önemine dikkat çekti.

“Türk Dünyası 15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü’nü Kutluyor”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Aralık’ın UNESCO tarafından “Dünya Türk Dili Ailesi Günü” olarak ilan edildiğini hatırlatarak, Lefkoşa’dan Taşkent’e, Bakü’den Aşkabat’a, Bişkek’ten Astana ve Budapeşte’ye kadar tüm Türk dünyasına selam gönderdi.

“Tek Parti Döneminde Türk Dünyasından Bahsetmek Yasaktı”

Türk dünyasının uzun yıllar baskı ve asimilasyon politikalarına maruz kaldığını ifade eden Erdoğan, tek parti döneminde Türkiye’de dahi Türk dünyasından söz etmenin suç sayıldığını vurguladı. 1944 Türkçülük-Turancılık Davaları ve Boraltan Faciası’nı hatırlatan Erdoğan, bu olayların CHP’nin tarihine “kara leke” olarak geçtiğini söyledi.

CHP’ye Karabağ ve Suriye Eleştirisi

Erdoğan, CHP’nin Karabağ Savaşı sırasında Türkiye’nin Azerbaycan’a verdiği destekten rahatsızlık duyduğunu savunarak, Suriye krizinde de benzer bir tutum sergilendiğini ifade etti. CHP’nin Baas rejimine yönelik söylemlerini eleştiren Erdoğan, Alevi vatandaşlar üzerinden yürütülen tartışmaların ise “provokasyon” olduğunu belirtti.

“Kardeş Cumhuriyetlerin Bağımsızlığını Tanıyan İlk Ülke Türkiye Oldu”

Türkiye’nin, Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından 1991 yılında Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olduğunu hatırlatan Erdoğan, merhum Cumhurbaşkanları Turgut Özal ve Süleyman Demirel’in Türk dünyasıyla ilişkilerin gelişmesinde önemli rol oynadığını söyledi.

Türk Devletleri Teşkilatı ve 2040 Vizyonu

Erdoğan, 2009 yılında imzalanan Nahçıvan Anlaşması ile Türk Konseyi’nin kurulduğunu, 2021’de ise Türk Devletleri Teşkilatı’na dönüştüğünü belirtti. İstanbul Zirvesi’nde kabul edilen Türk Dünyası 2040 Vizyon Belgesinin işbirliğini ileri bir aşamaya taşıdığını ifade etti.

“Vizyon Belgemizi Altı Lehçede ve Ortak Alfabe ile Hazırladık”

AK Parti Türk Dünyası Vizyon Belgesi’nin altı lehçede ve ortak alfabe ile hazırlandığını açıklayan Erdoğan, belgenin ekonomik kalkınmadan kültürel işbirliğine, güvenlikten dijital dönüşüme kadar 61 alt başlık içerdiğini söyledi.

Ticaret Hedefi: 100 Milyar Dolar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk devletleriyle ticaret hacmini orta vadede 60 milyar dolar, uzun vadede 100 milyar dolar seviyesine çıkarmayı hedeflediklerini açıkladı. Orta Koridor, enerji hatları ve lojistik ağların bu hedefte kilit rol oynayacağını vurguladı.

Güvenlik, Çevre ve Dijital Dönüşüm Vurgusu

Vizyon belgesinde terörle mücadele, ortak güvenlik mekanizmaları, çevre ve iklim politikaları, yeşil dönüşüm, yapay zeka ve dijital dönüşüm gibi başlıklara da yer verildiğini belirten Erdoğan, Türk dünyasının küresel ölçekte barış ve istikrara katkı sunacağını ifade etti.

“Türk Dünyası Güçlendikçe İnsanlık da Kazanacak”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk dünyasında güçlenen birlikteliğin yalnızca bölge için değil, tüm insanlık için barış, huzur ve dayanışma anlamına geldiğini belirterek konuşmasını tamamladı.