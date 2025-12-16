Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında düzenenlenen programda, Eskişehir’in farklı liselerinden 300’e yakın öğrenci, TEI Eskişehir yerleşkesini ziyaret etti. Program kapsamında düzenlenen etkinlikte, Eskişehir İl Millî Eğitim Müdürü Sinan Aydın, TEI yöneticileri ve öğretmenler yer aldı. Öğrencilere yönelik bir konuşma gerçekleştiren Aydın, eğitime sunduğu desteklerden ötürü TEI’ye teşekkür etti. Konuşmanın ardından TEI Kariyer Geliştirme ve Eğitim Müdürü Özdoğan Turan öğrencilere TEI’nin havacılık motorları alanındaki yetkinliklerini ve yürütülen millî projeleri anlatan bir sunum gerçekleştirdi. Sunumda yerli ve millî teknolojilerin savunma ve havacılık sanayisinde taşıdığı stratejik önem vurgulandı.



Program kapsamında öğrenciler, tesis gezisinin ardından TEI Müzesi’ni ziyaret ederek Türkiye’nin millî havacılık motorları yolculuğunda TEI’nin geliştirdiği kritik teknolojileri yakından tanıma fırsatı bulurken Türkiye’nin millî havacılık motorlarını yerinde görme şansı buldu.



Son olarak Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası etkinlikleri kapsamında TEI yetkilileri, farklı okullarda öğrencilerle bir araya gelerek, TEI’nin yerli ve milli motorları hakkında 400’ün üzerinde öğrenciyi bilgilendirdiler.